साताऱ्यात 37 टक्के पाणी चोरी उघड, लेखा परीक्षण अहवालात ताशेरे

सातारा (जि. सातारा) : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या लष्कर पाणीपुरवठा केंद्राच्या लेखा परीक्षण अहवालात आर्थिक अनियमिततेबाबत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. एक हजार नळ कनेक्‍शनधारकांनी साडेचार कोटी रुपयांची पाणीपट्टी भरली नसून, ती वसूल करण्याबाबत जप्तीची कारवाई न करणाऱ्या 16 अधिकाऱ्यांनी या आर्थिक दोषाचे खुलासे का केले नाहीत, असा जाब विचारण्यात आलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या अहवालामध्ये 37 टक्के पाणी तूट म्हणजे पाणी चोरी उघड झाली आहे. हा दोष नाहीसा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सातारा येथील माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते शिवाजी राऊत यांनी लष्कर पाणीपुरवठा केंद्राचा सन 15-16, 16-17 व 17-18 या तीन वर्षांच्या कालावधीतील लेखा परीक्षण अहवाल प्राप्त करून नुकताच कार्यभार स्वीकारलेल्या कार्यकारी अभियंता महाजन यांची समक्ष भेटून या लेखा परीक्षण अहवालातील शकपूर्तता व वसुली करण्याची लेखी मागणी केली आहे. राज्य शासनाचे मुख्य लेखा अधिकारी पथक दोन चे मु. रा. सांभारे यांनी हे लेखा परीक्षण केले असून, त्यात गंभीर बाबी आणि आर्थिक अपारदर्शकता नमूद केल्या आहेत. त्यात पाणीपुरवठा केंद्राची पाणीपुरवठा क्षमता व वसुली बिलात प्रत्यक्ष 2508.48 दशलक्ष लिटर इतकी प्रतिदिन अर्थात 37 टक्के पाणी तूट म्हणजे पाणी चोरी उघड होत आहे. हा दोष नाहीसा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सातारा पालिकेकडून 2012 पासून 2018 अखेर 66 कोटी 42 लाख रुपये एवढी पाणीबिल थकबाकी अद्याप केंद्रास मिळू शकलेली नाही. तुरटी, क्‍लोरिन व ब्लिचिंग पावडरबाबतही लेखापरीक्षण अहवालात नोंद घेण्यात आली आहे. आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे लेखापरीक्षण अहवालात कार्यालयाच्या दप्तर चुकाही दाखविण्यात आल्या आहेत. लष्कर पाणीपुरवठा केंद्रात पाणीपट्टी आकारणी व वसुली नोंदवही अद्ययावत ठेवण्यात आली नाही. नवीन कनेक्‍शन, वीज देयक भरणा, डिपॉझिट, देखभाल दुरुस्तीसाठी खरेदी केलेले साहित्य नोंदवही नाही. पाणीबिल देयके तपासणी टक्केवारी नोंद अद्ययावत नाही अशा 27 प्रकारच्या कार्यालयीन दप्तराची अद्ययावतता नसल्याचे ताशेरे लेखा परीक्षण अधिकाऱ्यांनी ओढले आहेत. परीक्षणात आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे सन 15- 16, 16- 17 व 17- 18 या वर्षाचे बॅंक स्टेटमेंट अर्थात बॅंक भरणा चलणेच परीक्षणास उपलब्ध करून दिली नाहीत. त्याचा तफावत व अनुपालन अहवाल सादर करावा व येणाऱ्या फरक रकमांतील कारणांचा तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. लेखा परीक्षण अहवालात पुढील गंभीर दोष दाखवून ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यात थकीत रक्कम व विलंब शुल्क यांची कुठेच खातरजमा केलेली नाही. सलग तीन वर्षे थकबाकी विलंब समायोजन बिल आकारणी व वसुली लेजर हे कुठेच नोंदविण्यात आलेले नाही. यात मोठ्या तफावती दिसून येत आहे. या केंद्राच्या कामामध्ये आकारणी व वसुलीची स्वतंत्र नोंदवही ठेवली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे याचे लेखा परीक्षण करता आले नाही. प्रस्तुत दप्तर हे 20 वर्षे जतन करणे आवश्‍यक आहे. या सर्व दप्तरावर उपअभियंता यांच्या सह्या व शिक्के अत्यावश्‍यक आहेत. मात्र, तेही नसल्याचे आढळून आले आहे. पाणीपुरवठा केंद्राच्या कक्षेतील सातारा पालिका, खेड, कोडोली आणि क्षेत्र माहुली ग्रामपंचायतींकडे 62 कोटी 68 लाख रुपये पाणीपट्टी येणे असून, ती वसूल करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जप्ती कार्यवाही काही एक अद्याप का केली नाही? याबद्दल ताशेरे आढण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दरमहा बॅंक भरणा व जमा रकमा यामध्ये मोठी तफावत असून, त्याची तपासणीही केली नसल्याने लेखा अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी नोंदवली आहे. नळ बंद केलेल्यांकडे 12 कोटी थकबाकी! दरम्यान, लेखा परीक्षण अहवालामध्ये गंभीर 80 शक अर्थात दोष नोंदविले असून, नळ बंद केलेल्या 110 जणांकडे 12 कोटी 98 लाख एवढी थकबाकी कायम असून, ही वसुली करण्याबाबत काय प्रयत्न केले? याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

Web Title: In Satara, 37 Percent Water Theft Was Exposed, The Audit Report Said