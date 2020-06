...अन्‌ त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले!

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः नगरसेवक मोहसीन आंबेकरी यांच्या प्रयत्नातून संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेतून गरीब, गरजू व निराधार अशा सुमारे 30 महिलांना पेन्शन चालू झाली. सामाजिक कार्यकर्ते अख्तर आंबेकरी यांनीही त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे गरीब, निराधार महिलांच्या कुटुंबाला हातभार लागला आहे. पेन्शन मंजूर झाल्याचे समजताच त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटले. गरीब, गरजू व निराधार महिलांना पेन्शन मिळवून देण्यास नगरसेवक आंबेकरी यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले. श्रावणबाळ योजनेमधून शासन मंजुरी प्रमाणपत्र महिलांना देण्यात आले. श्रावणबाळ योजनेमधून आत्तापर्यंत 390 पेक्षाही जास्त निराधारांना पेन्शन चालू करून दिली आहे. औषधोपचार, प्रवास, जीवनावश्‍यकतेसाठी त्याचा हातभार लागतो. यावेळी झालेल्या प्रमाणपत्र वितरणास नगरसेविका सुनंदा शिंदे, रयत क्रांती संघटना जिल्हा उपाध्यक्ष मुसद्दीक आंबेकरी, चॉंद पालकर, रहिम इबुसे उपस्थित होते. यावेळी नगरसवेक आंबेकरी म्हणाले, ""सरकारच्या योजना तळागाळापर्यंत पोचण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. त्यातून ज्या लाभार्थ्यांना पेन्शन चालू झाली आहे, ज्यांना गरज आहे, त्यांनी नक्कीच संपर्क करावा.'' सामाजिक कार्यकर्ते अख्तर आंबेकरी म्हणाले, ""चांगले काम करण्याची प्रेरणा अशाच सेवाभावी वृत्तीतून मिळते. त्यामुळे समाजातील गरीब, निराधार महिलांना मदत करणारे प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, तहसीलदार अमरदीप वाकडे, तलाठी जंगम यांचे मनापासून आभार मानले पाहिजेत.'' कांद्याचा भार आता एसटी पेलणार

