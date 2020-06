लाॅकडाउनचा सदुपयाेदग... कुंचल्यातून कॅनव्हासवर रेखाटली चित्रे

उंडाळे (जि. सातारा) ः कोरोनामुळे देशभरात मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. त्याचा सदुपयोग म्हणून घरातच राहून येथील कला शिक्षक किरण कुंभार यांनी अमूर्त शैलीतील साधारणता 25 चित्रे आपल्या कुंचल्यातून कॅनव्हासवर चितारली आहेत. या कलाकृती पाहताक्षणी थक्क करणाऱ्या आहेत. किरण कुंभार यांचे गाव उंडाळे. त्यांचे बालपण येथे व मामाकडे पुण्यात गेले. त्याठिकाणी त्यांना चित्रकलेविषयी गोडी निर्माण झाली. स्केचिंग, जलरंग, तैलरंग या माध्यमांतून त्यांनी व्यक्तिचित्रे, निसर्ग चित्र, वस्तू चित्र, तसेच ब्रॉंझ आणि फायबरमधील शिल्प असे विविध प्रकार हाताळले आहे. श्री. कुंभार हे रयत शिक्षण संस्थेच्या काले येथील महात्मा गांधी विद्यालयात कलाशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी ज्या विद्यालयमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली, तिथे आपल्या कलेद्वारे शाळेचे रुपडे पालटले आहे. कोरोनामुळे लॉकडाउनच्या दरम्यान कुटुंबासमवेत राहून अमूर्त शैलीतील 25 चित्रे, घरातल्या लहान मुलांची पोर्ट्रेटही चितारली आहेत. या कामाबरोबरच घर परिसरात बेल, चंदन, आंबा, नारळ, कडुनिंब, चाफ्यासह 20 झाडे लावली आहेत. याबरोबरच विद्यार्थ्यांकरिता काही पी. पी. टी. बनवले आहेत. सामाजिक काम म्हणून कोविड- 19 आर. एस. पी. अधिकारी म्हणून कामही केले आहे. अशा हरहुन्नरी कलाकाराची धडपड सामाजिक काम, रेखाटलेली चित्रे थक्क करणारी आहेत. आपल्या अवतीभोवती असणाऱ्या निसर्गाशी एकरूप होऊनच ही चित्रनिर्मिती होते. चित्रे रेखाटताना समाधी आवश्‍यक असते. ती लॉकडाउनच्या काळात सलगतेने मिळाली. त्यामुळे 25 अमूर्त चित्रशैलीतील चित्रे, विद्यार्थ्यांसाठी पी. पी. टी., वृक्षारोपण ही लॉकडाउनमधील कमाई आहे. - किरण कुंभार, कला शिक्षक, उंडाळे काळजी घ्याच... तुमच्या मुलाचाही जाऊ शकतो जीव

Web Title: Satara Art Teacher Drawn Pictures On The Canvas In Lockdown