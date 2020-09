महामार्गावर रायगाव ते लिंबदरम्यान रस्ता खचला, अपघातांना निमंत्रण

सायगाव (जि. सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावर रायगाव ते लिंब फाटा दरम्यान अनेक ठिकाणी रस्ता खचून धोकादायक खड्डे पडू लागले असल्यामुळे या परिसरामध्ये अनेक छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. महामार्गाचे सहापदरीकरणाचे काम करताना ठिकठिकाणी कोणत्याही पद्धतीने कामाची गरज लक्षात न घेता कामे तशीच उरकून घेतली गेली आहेत. त्याचा परिणाम रस्ता खराब होऊन त्याची किंमत अनेक छोटे-मोठ्या अपघातांनी मोजावी लागत आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात रस्ता खचणे, ठिकठिकाणी खड्डे पडणे, महामार्गावर पाणी साचणे असे अनेक प्रकार होत असतात. परिणामी अनेकदा या परिसरात मोठे अपघात घडले आहेत. त्यास सर्वस्वी रस्त्याचे निकृष्ट काम करणारी कंपनीच जबाबदार आहे. त्यांच्याकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत. परंतु, तात्पुरती डागडुजी करत त्याकडे कायमच दुर्लक्ष केले जात आहे. या परिसरात रायगाव पेट्रोल पंप व गौरीशंकर कॉलेजच्या परिसरात अनेक महिने झाले रस्ता ठिकठिकाणी खचला आहे. मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे दुचाकीचालकांना तर कायम अपघाताला सामोरे जावे लागते आहे. तरीदेखील या गंभीर परिस्थितीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. मात्र, महामार्गावर असणाऱ्या टोल वसुलीत कोणतीही सूट मात्र दिली जात नाही. गेल्यावर्षी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी याच कारणासाठी टोल बंद आंदोलन केले होते. त्यावेळी संबंधित अधिकारी वर्गाने रस्ता व्यवस्थित करण्याचे आश्वासनदेखील दिले होते. मात्र, खराब होत असलेल्या रस्त्याकडे महिनोंमहिने लक्ष दिले जात नसल्याने पुन्हा एकदा आमदारांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे. ""महामार्गावर अनेक त्रुटी आहेत. आजवर संबंधित अधिकारी वर्गाने प्रत्येक तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली नाही. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावे लागेल.''

-आतिश फरांदे,

सामाजिक कार्यकर्ते, आनेवाडी संपादन : पांडुरंग बर्गे

