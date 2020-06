वाई (जि. सातारा) : कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जाणवणाऱ्या रक्ताचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सामाजिक जाणिवेतून आपल्या मुलाच्या स्मृतिदिनानिमित्त पिसाळ दांपत्याने आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिराचा उपक्रम कौतुकास्पद आणि आदर्शवत आहे, असे उद्‌गार आमदार मकरंद पाटील यांनी काढले. या शिबिरात 126 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. त्यात 16 महिलांचा समावेश आहे. या प्रसंगी पिसाळ दांपत्याने मुख्यमंत्री निधीसाठी 11 हजार 111 रुपयांची आर्थिक मदत दिली. केबल व्यावसायिक जितेंद्र पिसाळ यांचा मुलगा सिद्धांत याचे चार वर्षांपूर्वी 21 व्या वर्षी आकस्मिक निधन झाले. या अचानक धक्‍याने जितेंद्र व वर्षा पिसाळ या माता-पित्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मात्र, याही दुःखातून सावरून सामाजिक भान जपून मुलाच्या चौथ्या स्मृतिदिनी सातारा येथील बालाजी ब्लड बॅंकेच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिर आयोजित करून कोरोना महामारीच्या पाश्वभूमीवर सामाजिक कर्तव्य पार पाडले. वाईच्या प्रांताधिकारी संगीता चौगुले यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज व सिद्धांत यांच्या प्रतिमांचे पूजन करून रक्तदान शिबिराचा प्रारंभ केला. तत्पूर्वी पिसाळ दांपत्याने मुख्यमंत्री सहायता निधी कोविड-19 यासाठी 11 हजार 111 रुपयांचा धनादेश प्रांताधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला. या वेळी उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत, बावधन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. योजना तराळ, आरोग्य विस्तार अधिकारी प्रशांत माने, काशिनाथ शेलार, अजित वनारसे, अमित शिंदे, रोहिदास पिसाळ, गोवेदिगरचे सरपंच यशवंत पिसाळ उपस्थित होते. कधीही भरून न निघणारे दुःख असूनही सामाजिक जाणीव ठेवून आज समाजास रक्ताची मोठी गरज असल्याची जाणीव ठेवून मुलाच्या स्मृतिदिनानिमित्त रक्तदान शिबिर भरवून व मुख्यमंत्री सहायता निधीस मदत करून एक सामाजिक दायित्व निभावणाऱ्या पिसाळ दांपत्याने समाजापुढे आदर्श ठेवला आहे. वस्तुस्थिती स्वीकारून ते उभयता पुढे वाटचाल करतील व त्यासाठी त्यांना यश व शक्ती परमेश्वर नक्कीच देईल, अशा भावना संगीता राजापूकर यांनी व्यक्त केल्या. गोवेदिगर व सह्याद्रीनगरचे ग्रामस्थ, नंदकुमार खामकर, विराज शिंदे, धनंजय मांढरे, सुनील संकपाळ, पत्रकार दत्तात्रय मर्ढेकर, विश्वास पवार, विठ्ठल माने आदींनी शिबिरास भेट दिली. संतोष मालुसरे, किरण भोपे-पाटील, राजकुमार राजपुरे, सायली निंबाळकर, अजित पिसाळ, अमोल पिसाळ, रोहिणी सणस आदींनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले. विजय ढेकाणे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. सॅनिटायझर, मास्क किट वाटप कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती काळजी घेऊन प्रत्येक रक्तदात्यास सॅनिटायझर, मास्क किट व सहभाग प्रशस्तिपत्र मान्यवरांचे हस्ते प्रदान करण्यात आले.

Web Title: Satara Blood Donations To The Child's Memory Participation Of 126 People In Wai