कऱ्हाड (जि. सातारा) ः कऱ्हाड शहरातील बाधितांचा आकडा 700 कडे सरकत असतानाच कोरोनाचे रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी केवळ 36 टक्के असलेली कोरोनामुक्तीची टक्केवारी 70 टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. पालिका व नागरी आरोग्य केंद्राने राबविलेल्या विविध उपाययोजना, नागरिकांचा सहभाग, जागृती आदी कारणांनी कोरोनाचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पालिकेने ऍन्टीजेन टेस्ट सुरू केल्यानेही बाधितांची संख्या वाढली आहे. तब्बल 300 बाधित आठवडाभरात वाढले. शहारातील कोरोनाबाधित 700 च्या टप्प्याकडे गेले आहेत. ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 344 आहे. मात्र, परवापर्यंत तीच संख्या 278 होती. त्याच दिवशी रिकव्हर झालेल्या रुग्णांची संख्या 280 इतकी होती. शहरात बाधितांबरोबर रुग्ण कोरोनामुक्त होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे रुग्ण बरे होण्याचे शेकडा प्रमाण 70 टक्के झाले आहे. आठ दिवसांपूर्वी रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण केवळ 36.71 टक्के होते. मात्र, पालिकेने वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविल्या. होम आयसोलेशन, घराघरांतील सर्व्हे, बाहेरील नागरिकांची कसून तपासणी, गणेशोत्सवावर निर्बंध अशा वेगवेगळ्या कडक उपाययोजना राबविल्या. त्यामुळे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शहरात तब्बल 200 जणांना होम आयसोलेट केले आहे. रुग्णाच्या घरापुरता मायक्रो कंटेनमेंट झोन करण्याच्या पालिकेचा निर्णयही महत्त्वाचा ठरतो. त्यानुसार संबंधित रुग्णाच्या घरापुरताच परिसर सील झाला आहे. बाधितांची संख्या वाढत असल्याने शहरातील बहुतेक प्रत्येक पेठेमध्ये एखादा तरी रुग्ण आढळून येत असल्याने कंटेनमेंट झोनला मर्यादा घातल्या आहेत. चार हजार संशयितांवर विशेष लक्ष

कऱ्हाड शहरात अद्यापही तब्बल चार हजार नागरिकांवर नगरपालिका व आरोग्य विभागाचे लक्ष आहे. त्यात दोन हजार 563 नागरिक हे हायरिस्क, तर एक हजार 375 नागरिक हे लोरिस्कमधील आहेत. त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. या नागरिकांच्या लक्षणानुसार उपचाराचे नियोजन केले जात आहे. संपादन ः संजय साळुंखे साता-यात अजब कारभार, पालिकेच्या तिजोरीवर हायड्रोलिक क्रेनचा भार!

