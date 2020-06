मलकापूरात कोरोना आला अन्‌ गेलाही!

मलकापूर (जि. सातारा) ः कोरोनासारख्या महाभयंकर संकट काळात मलकापूर शहरामध्ये अतिशय चांगले काम झाले आहे. येथील लोकप्रतिनिधींसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे मलकापूर कोरोनामुक्त झाले. प्रशासनाने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी केल्याने येथे कोरोना आला व गेलाही. मलकापूरबाबत आम्ही नेहमीच निर्धास्त असतो, असे गौरवोद्‌गार तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांनी काढले. येथे 24 बाय 7 जनआरोग्य तपासणी अभियानांतर्गत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बी. आर. पाटील, नगराध्यक्षा नीलम येडगे, उपाध्यक्ष मनोहर शिंदे, मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी, बांधकाम सभापती राजेंद्र यादव, विरोधी गट नेत्या नूरजहॉं मुल्ला यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. श्री. वाकडे म्हणाले, ""अतिशय चांगले काम केल्याने मलकापूर कोरोनामुक्त झाले. अनेक गावांमध्ये सूचना करून त्याचे पालन होत नसल्याने प्रशासनाची शक्ती वाया जाते; पण मलकापूरमध्ये तसे घडत नाही. दाट लोकवस्ती असूनही योग्य नियोजन केल्याने मलकापूर कोरोनामुक्त झाले. भविष्यात गावात कोरोनाचा शिरकाव होऊ नये, म्हणून केलेली उपयोजना खरोखरच कौतुकास्पद आहे. 60 वर्षांवरील व्यक्ती व 10 वर्षांखालील लहान मुलांच्यावर विशेष लक्ष देण्यासाठी प्रभागनिहाय समित्या स्थापन केल्या आहेत.'' बी. आर. पाटील यांचेही भाषण झाले. मनोहर शिंदे म्हणाले, ""कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात प्रामाणिकपणे काम केल्यानेच आपण कोरोनाला हद्दपार करू शकलो. या केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पाठीवर टाकलेली शाबासकीची थाप हीच सर्वांसाठी ऊर्जा आहे. मलकापूरची स्वतंत्र प्रतिमा तयार झाली असून ती जपण्यासाठी आम्ही सर्व जण प्रयत्न करत आहोत. त्याला नागरिकांचेही चांगले सहकार्य मिळत आहे.'' नगराध्यक्षा नीलम येडगे यांनी आभार मानले. लग्नाचा बॅंड वाजवा, या खात्यांची परवानगी घेऊनच

Web Title: Satara Corona came and went in Malkapur!