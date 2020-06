सायगाव (जि. सातारा) : जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. ग्रामीण भागात आलेल्या पुणे, मुंबईकरांच्यामुळे त्यात आणखी भर पडत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून आरोग्य यंत्रणा कामाला लागली आहे. जावळी तालुक्‍यातून पुन्हा एकदा कोरोनाला हद्दपार करण्यात खरी मदत होत आहे, ती आशा स्वयंसेविका व अंगणवाडी सेविकांची. या लढाईत पुढे असल्याने त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. संपूर्ण जावळी तालुक्‍यासह जिल्ह्यातील आशा व अंगणवाडी सेविका, मदनीस यांनी आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता कोरोनाच्या लढाईत सर्वांत पुढे राहून रुणांची माहिती तसेच जिल्ह्यात येणाऱ्या, जाणाऱ्या नागरिकांची माहिती संकलित करून महसूल, आरोग्य व पोलिस प्रशासनाला देत आहेत. काही गावांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांच्या गावात जाण्यास या सेविकांना ग्रामस्थांकडून मज्जाव केला जातो. परंतु; आपले कर्तव्य पार पाडणारच, या हेतूने त्यांनी संपूर्ण तालुका पिंजून काढला आहे. रोज सकाळी हातात रजिस्टर घेऊन या सेविका समाजाच्या काळजीचे ओझे खांद्यावर घेऊन काम करीत आहेत. सध्याच्या काळात सर्वच सेविका या देशहिताचे कार्य करीत असल्या तरी कामाच्या बदल्यात त्यांना मिळणारे मानधन खूपच कमी असून सरकारनेही त्याकडे लक्ष देवून मानधन वाढ व अन्य शासकीय सुविधा देण्याची मागणी होऊ लागली आहे. कितीही संकटे आली तरी देशहितासाठी आम्ही कोरोनाच्या या लढाईत कायम पुढे राहून काम करताना योग्य ती काळजी घेत प्रशासनाला अचूक माहिती देण्यात कुठेही कमी पडणार नाही. - अपर्णा महामुलकर, आशा स्वयंसेविका, सायगाव आशा स्वयंसेविका व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या कार्यात आरोग्य, महसूल, पोलिस, पंचायत समिती प्रशासन कायम त्यांच्या कायम पाठीशी आहे. कोरोनामुक्तीतील त्यांचे योगदान अमूल्य आहे. - सतीश बुद्धे, गटविकास अधिकारी, जावळी

साताऱ्यात परतण्यासाठी युवतीने अभिनेता सोनू सुदला साद

Web Title: Satara "That ' coronafighter in the village