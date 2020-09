ढेबेवाडीत तीन दिवसांतच उभारले कोविड हॉस्पिटल

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : पाटण तालुक्‍यातील कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी मोठा आधार ठरणाऱ्या ढेबेवाडी येथील 36 खाटांच्या कोविड हॉस्पिटलचे कामकाज पूर्ण झाले. बाधितांचा वाढणारा आकडा आणि विविध रुग्णालयांतील शिल्लक बेडची वानवा या पार्श्वभूमीवर विविध अडचणींवर मात करत अवघ्या तीनच दिवसांत हे काम मार्गी लावण्यात यश आले आहे. कोरोना बाधितांना रुग्णालयामध्ये वेळेत बेड उपलब्ध होत नसल्याने गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी ढेबेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयात कोविड हॉस्पिटल सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करत तातडीने मंजुरीचा प्रश्नही मार्गी लावला. त्यानंतर दोनच दिवसांनी रुग्णालयातील एक डॉक्‍टरच कोरोनाबाधित झाल्याने कामकाज रखडतेय, की काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, रोहित चिंगळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तीन दिवसांत ऑक्‍सिजन पाइपलाइन व अन्य यंत्रणेची जोडणी पूर्ण केली. त्याची चाचणीही यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. तीन वॉर्डमध्ये 36 कॉट असून, प्रत्येक कॉटजवळ ऑक्‍सिजन पॉइंट आहे. रुग्णालयास लागणाऱ्या विविध सुविधा, तसेच कर्मचारी वर्गाचे नियोजनही करण्यात आले आहे. सुरक्षा रक्षक आठ महिने पगाराविना

ढेबेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असलेले तिन्ही सुरक्षा रक्षक तब्बल आठ महिन्यांपासून बिनपगारी रात्रंदिवस ड्युटी बजावत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना अनियमित पगारामुळे वारंवार अडचणींशी सामना करावा लागत आहे. आता तेथे कोविड हॉस्पिटल सुरू होत असल्याने सुरक्षा रक्षकांवरील जबाबदारीही वाढणार असून, संबंधित यंत्रणेने त्यांच्या रखडलेल्या पगाराचा प्रश्‍न मार्गी लावावा. संपादन ः संजय साळुंखे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच वाजला बॅंड! वाचा, नेमका काय आहे प्रकार

