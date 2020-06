पावसाळ्यात वाड्या संपर्कहीन होण्याचा धोका

तारळे (जि. सातारा) : अतिवृष्टीमुळे मागील वर्षी तारळे विभागात मोठे नुकसान झाले. तारळे-जंगलवाडी मार्गातील घाटात एका ठिकाणी रस्त्यालगतचा मोठा भराव वाहून गेला आहे. वर्ष संपून पाऊस सुरू होण्याच्या मार्गावर असतानाही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षाने संबंधित ठिकाणी कसलीही डागडुजी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे डोंगरावरील जंगलवाडी, फडतरवाडी व खडकवाडी या तीन वाड्या संपर्कहीन होण्याचा धोका उभा ठाकला आहे. अतिवृष्टीमुळे गतवर्षी पाटण तालुक्‍यात हाहाकार उडाला होता. त्यास तारळे विभागही अपवाद नव्हता. शेकडो घरांची पडझड झाली तर अनेक गावांत भूस्खलनाच्या घटना घडल्या. अनेक ठिकाणी रस्ते खचले. भुडकेवाडी, मालोशी व तोंडोशी येथील पूल सातत्याने पाण्याखाली राहिल्याने पुलांचे नुकसान झाले. तर जळव व गुजरवाडी येथे रस्ता खचून वाहतूक बंद राहिली होती. असाच प्रकार जंगलवाडी घाटात झाला होता. जंगलवाडी, फडतरवाडी व खडकवाडी ही तीन गावे डोंगरावर वसली आहेत. सुमारे दीड-दोन हजार लोकसंख्या तीन गावांत वास्तव्य करीत आहे. तारळ्यात येण्यासाठी हाच एकमेव मार्ग आहे. मात्र, गतवर्षी अतिवृष्टीत घाटातील एकेठिकाणी डांबरालगतचा मोठा भराव पावसात वाहून गेला. तब्बल 20 ते 25 फूट लांब व खोल भराव वाहून गेला. डांबरी रस्त्याकडेचा सर्वच भराव वाहून गेल्याने येथील वाहतूक धोकादायक बनली होती. आता त्यास वर्ष उलटले तरी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केले असून, संबंधित ठिकाणी कसलीही डागडुजी केली नाही. पावसाळा तोंडावर असताना कसलीही सुरवात नसल्याने ग्रामस्थ संतापले आहेत. त्यामुळे भराव वाहिलेल्या ठिकाणी रस्ताच तुटण्याचा धोका उभा ठाकला आहे. त्यामुळे तीन गावे संपर्कहीन होण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे. ""पावसाने मागील वर्षी हाहाकार माजविला. त्यात रस्त्याचा भराव वाहिला. त्याकडे बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केल्याने पावसाळ्यात हा मार्ग बंद होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.'' -मधुकर साळुंखे,

माजी सरपंच, खडकवाडी ""पावसाळ्यात लोकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. संबंधित ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे काम मंजूर आहे. लवकरच काम सुरू होईल.'' -एम. एम. कांबळे,

शाखा अभियंता,

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग



Web Title: Satara Danger Of losing Contact With Castles In Rainy Season