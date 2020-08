पावसाने तारले अन्‌ रोगराईने मारले; पुसेसावळीत कडधान्यांवर करपा, तांबेऱ्याचा प्रादुर्भाव

पुसेसावळी (जि. सातारा) : परिसरातील घेवडा, मूग, उडीद आदी पिकांची पेरणी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात पूर्ण झाल्याने व नंतर वेळेत पाऊस झाल्याने चांगले उत्पन्न मिळेल, अशी आशा असताना मागील आठवड्यात या पिकांवर पडलेल्या करपा, तांबेरा रोगाने पुसेसावळी परिसरातील कडधान्यांच्या पिकांचे नुकसान होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यंदा परिसरात मूग सुमारे 40, उडीद 20, चवळी 15, घेवडा 450, तर सोयाबीन सर्वाधिक म्हणजे 670 हेक्‍टर पेरणी झाली होती. यावर्षी पेरणी वेळेत झाली. मात्र, त्यानंतर एक महिना भरपावसाने उघडीप दिल्याने पीक वाया जाण्याचा धोका वाढला होता. मात्र, ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीला झालेल्या पावसाने ही पिके चांगली तरारली होती. घेवड्यासह मूग, उदडाला फुलकळी लागून चांगल्या शेंगा लागल्या होत्या. मात्र, गेल्या आठ दिवसांपूर्वी परिसरात पावसाने उघडी दिली आणि त्यानंतर पिकावर करपा, तांबेरा आणि कीडसदृश रोग निर्माण होऊन घेवड्यासह मूग, उडीद पिकाची पूर्णपणे पान गळती होऊन पीक नेमके परिपक्व होण्याच्या कालावधीत पूर्णपणे वाया गेले आहे, तर मूग, उडीद पिकावर मोठ्या प्रमाणात कीड निर्माण झाल्याने उत्पादन घटण्याचा धोका वाढला आहे याबाबत वडगाव येथील शेतकरी अभिजित नागमळ म्हणाले, ""यावर्षी जून महिन्यात पाऊस झाल्यामुळे पेरणी वेळेत पूर्ण झालेली होती. पिके चांगली होती. मात्र, घेवडा, मग, उडीद यांसह अन्य पिकांवर करपा, तांबेरा याचा प्रादुर्भाव झाल्याने कोणत्याही कडधान्यांच्या शेंगा भरल्या नाहीत, तसेच मूग आणि उडीद पिकावर मोठ्या प्रमाणात अळीअदृश्‍य कीड पडल्याने कडधान्याचे उत्पादन घटणार आहे.'' ""ऑगस्ट महिन्यामध्ये सलग दहा ते बारा दिवस पाऊस झाल्यामुळे घेवडा, सोयाबीनसह कडधान्यांच्या पिकाची पान गळती झाली आहे. पिकावर मोठ्या प्रमाणात अळीसदृश कीड निर्माण झालेली आहे. अशावेळी कीटकनाशक आणि बुरशीनाशकांची फवारणी पिकावर करणे गरजेचे आहे.'' - तानाजी चव्हाण,

कृषी सहायक, वडगाव विभाग संपादन : पांडुरंग बर्गे

