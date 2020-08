चक्राकार वादळामुळे ऊस भुईसपाट, शेतकरी मेटाकुटीला

विंग (जि. सातारा) : मध्यंतरी झालेल्या चक्राकार वादळी वाऱ्यासह पावसाने ऊस पिकाला मोठा फटका बसला आहे. उसाचे पीक विंगसह विभागात ठिकठिकाणी कोसळले आहे. भुईसपाटही झाले आहे. नुकसानीमुळे ऊस उत्पादक मेटाकुटीला आले आहेत. अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर विभागात पावसाने पुन्हा प्रारंभ केला आहे. ऑगस्टच्या प्रारंभी चक्राकार वादळी वाऱ्यासह जोराचा पाऊस झाला. एकीकडे खरिपातील सोयाबीन, भुईमुगासारख्या पिकांना त्याने जीवदान मिळाले. शेतकरी समाधानी झाले. मात्र, ऊस पिकाला त्याचा मोठा फटका बसला. चक्राकार वाऱ्यामुळे उसाचे पीक ठिकठिकाणी कोसळले. भुईसपाटही झाले आहे. उत्पादकांचे त्यात मोठे नुकसान झाले आहे. कऱ्हाड तालुक्‍यात सुमारे 15 हजार हेक्‍टरवर उसाचे पीक आहे. आडसाली, सुरू, खोडवा, पूर्व हंगामीचा समावेश त्यात आहे. मध्यंतरी झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाने ते अचानक कोलमडले आहे. ठिकठिकाणी ते भुईसपाट झाले आहे. तालुक्‍यात हे चित्र आता सहज दृष्टीस पडत आहे. आर्थिक नफ्याच्या दृष्टीने या पिकाकडे पाहिले जाते. शेतकऱ्याचे वर्षभराचे अर्थचक्र त्यावर चालते. कबाडकष्ट करून मोठ्या उमेदीने चांगल्या पध्दतीने ते त्यांनी जोपासले आहे. आडसाली व पूर्व हंगामातील पीक 18 ते 25 कांड्यावर आहे. वाढही अपेक्षित आहे. लॉकडाउनमध्ये मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करून कुटुंबियदेखील पिकावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, मध्यंतरी झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाचे संकट त्यावर कोसळले आहे. पीक नुकसानीची भीती त्यामुळे आहे. चक्राकार वाऱ्याने ही स्थिती केली आहे. ऊस उत्पादकांचे समाधान त्याने हिरावून घेतल्याचे चित्र आहे. त्यातच हुमणी व लोकरी मावा किडीचा प्रादुर्भाव उसावर ठिकठिकाणी आहे. हुमणी किडीने मुळांना लक्ष्य केले आहे. तर माव्याने पानावर हल्ला केला आहे. त्याठिकाणचे पीक सहज कोसळत आहे. नुकसानीत एक प्रकारे भरच पडत आहे. ""माझे दोन एकरांवर ऊस पीक आहे. मोठ्या कष्टाने मी ते जोपासले आहे. वादळी वाऱ्यासह पावसाने मात्र त्यावर अचानक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे पिकाची वाढ थांबणार आहे. वजनातही घट होणार आहे. तोडणीचा खर्च त्यामुळे वाढणार आहे.'' -व्यंकट खबाले,

ऊस उत्पादक, विंग संपादन : पांडुरंग बर्गे



