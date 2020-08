कोरोना रुग्ण वाढल्याने कुडाळमध्ये 60 टक्के गणेशमूर्ती शिल्लक

कुडाळ (जि. सातारा) : ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर येथे कोरोना रुग्ण वाढल्याने बाजारपेठेतील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे अनेक छोटे-मोठे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. परिणामी कुंभार समाजाने येथे चार महिने सहकुटुंब काबाडकष्ट करून बनवलेल्या 60 टक्के मूर्ती यावर्षी विकल्या न गेल्याने हा समाज आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. साठगाव खोरे अशी कुडाळ विभागाची ओळख आहे. या विभागातील छोट्या-मोठ्या गावांची नाळ बाजारपेठेच्या माध्यमातून कुडाळशी जोडली गेली आहे. कुडाळमध्ये असणारा कुंभार समाज या विभागातील लोकांशी बलुतेदारीने पूर्वांपार सेवा देत आहे. घटस्थापना, संक्रांत या सणांसाठी घट व संक्राती तसेच बेंदूर सणासाठी बैलाबरोबर अंत्यविधीसाठी लागणारी मडकी अशा सेवा वर्षानुवर्षे देत आहे. उत्कृष्ट मूर्तीकार अशी ओळखही या समाजाची आहे. वर्षांत केवळ गणेशमूर्ती विक्रीच्या माध्यमातून या समाजाला चांगली आर्थिक आवक होण्याची अपेक्षा असते. यावर्षीही नेहमीप्रमाणे हा समाज सहकुटुंब आपले प्राण ओतून गणेशमूर्ती बनवत होता. बनवलेल्या मूर्तींची गणेशोत्सवापूर्वी दोन दिवसांत विक्री होत असते. परंतु, यावर्षी गणेशोत्सवाच्या पूर्वीच येथे कोरोनाने शिरकाव केल्यामुळे बाजारपेठ बंद राहिल्यामुळे परिसरातील गावचे गणपती खरेदी करण्यासाठी येणारे ग्राहक आले नाहीत. काही गावांत अन्य लोक बाहेरून तयार मूर्ती आणून विक्री करत आहेत. त्याचा परिणाम कुंभार समाजाने बनवलेल्या मूर्तीच्या विक्रीवर होत आहे. व्यवसाय म्हणून जरी कोणीही गणपतीमूर्ती विकू शकत असेल. परंतु, आजपर्यंत कुंभार समाजाने सांभाळलेली सामाजिक बांधिलकीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे. याचेही भान समाजाने ठेवावे, अशी अपेक्षा कुंभार समाजाकडून व्यक्त होत आहे. यावर्षी जवळपास 60 टक्के गणेशमूर्ती शिल्लक राहिल्याने मूर्ती बनवण्यासाठी लागणारा खर्चही न निघाल्यामुळे कुंभार समाज आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara Due To The Increase In Corona Patients Transactions In Ain Ganeshotsav In Kudal Came To A Standstill