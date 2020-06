पाणीसाठा वाढला तरीही `ह्यांना` मिळणार निवारा

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : गेल्या पावसाळ्यात धरणग्रस्तांची दाणादाण उडविलेल्या मराठवाडी धरणात यंदा पाणीसाठा आणखीन वाढणार असल्याने पाटबंधारे विभागाकडून धरण परिसरात शंभरभर निवारा शेडची तजवीज सुरू आहे. घराजवळ पाणी आल्यावर ऐनवेळी जायचे कुठे? असा प्रश्न निर्माण होणाऱ्या धरणग्रस्त कुटुंबांसाठी पाटबंधारे विभागाने पावसाळ्यापूर्वीच केलेल्या या पर्यायी व्यवस्थेमुळे संभाव्य अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. मराठवाडी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील मेंढ व उमरकांचन येथील शिल्लक धरणग्रस्त कुटुंबांच्या मागणीनुसार धरणाच्या जलाशयापासून वर सरकून तीन पुनर्वसित गावठाणे तयार करायला शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यातील उमरकांचन येथील धरणग्रस्तांच्या गावठाणात घरबांधणीचे कामही सुरू आहे. दोन्ही गावांतील अनेक धरणग्रस्त कुटुंबांसह सांगली जिल्ह्यातील माहुलीसह अन्य काही गावठाणात पुनर्वसित होणारी काही कुटुंबेही अजून मूळ गावातच वास्तव्यास असल्याने पावसाळ्यात त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढत आहेत. मराठवाडी धरणात दहा वर्षांपासून पाणी अडविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील घळभरणीनंतर 0.60 टीएमसी पाणीसाठा होत होता. मात्र, गेल्यावर्षी सांडव्याचे बांधकाम सुरू केल्याने तो वाढून 1.05 झाल्याने अनेक मंदिरे, घरे, पाणीपुरवठ्याच्या विहिरी, स्मशानभूमी पाण्यात गेली. त्यामुळे भर पावसात निवारा शेडची उभारणी करून त्यामध्ये काही कुटुंबे हलवावी लागली. गेल्यावर्षी मराठवाडी धरणाची पाणीपातळी 643 मीटरवर होती. यावर्षी धरणग्रस्तांनी सांडव्याचे बांधकाम रोखल्याने अंतर्गत आणखी घरांना पोचणारा धोका कमी झाला असला तरी तो पूर्ण संपलेला नाही. गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या बांधकामामुळे पाणीपातळी तीन मीटरने वाढणार असून पाणीसाठा 1.4 टीएमसी होणार आहे. पाणीसाठा वाढणार असल्याने पाटबंधारे विभागाकडून धरण परिसरात निवारा शेडची तजवीज सध्या सुरू आहे. मेंढ व उमरकांचन येथे काही निवारा शेड उभीही राहिल्याचे कार्यकारी अभियंता सुरेन हिरे व सहायक अभियंता शरद पवार यांनी सांगितले. पावसाळ्यापूर्वीच शेड उभारणीचे नियोजन केल्याने त्यात धरणग्रस्तांना आवश्‍यकतेनुसार स्थलांतर करणे आणि नवीन घरबांधणी होईपर्यंत तेथे थांबणे सोपे होईल. शेडमध्ये पावसाचे पाणी घुसू नये यासाठी योग्य ती काळजी घेतलेली आहे. - सुरेन हिरे, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग

