कोथिंबिरीने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे, दराअभावी अखेर फिरवला नांगर

मायणी (जि. सातारा) : नेहमी भाव खाणाऱ्या कोथिंबिरीचे भाव गडगडल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. कोथिंबिरीच्या मोदळ्याला पाच रुपयेसुद्धा मिळेनात. अखेर अनेक शेतकऱ्यांनी एकर-एकर कोथिंबिरीवर नांगर फिरवला आहे. कांद्याचे दर पडल्याने नुकसानीत गेलेल्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा कंबर कसली. कमी कालावधीत मुबलक पैसा मिळवण्याच्या हेतूने हमखास भाव खाणाऱ्या कोथिंबिरीचे पीक घेण्याचा निर्णय घेतला. एकमेकांच्या चढाओढीने काही शेतकऱ्यांनी एकर-दोन एकर नुसती कोथिंबीरच केली. मशागत, बियाणे व खतांसाठी हजारो रुपये खर्च केले. त्यांना पावसानेही चांगली साथ दिल्याने कोथिंबिरीचे पीक तरारुन आले. या दरम्यान अनेकांनी घरगुती वापरांसाठी परसबागेत, प्लॉटमधील रिकाम्या जागेत माळव्यांबरोबर कोथिंबीर केली. चांगले वातावरण व पुरेशा पावसामुळे तिचीही चांगली वाढ झाली. त्यामुळे कोथिंबिरीची बाजारातील मागणी रोडावली. महिनाभरापूर्वी दहा रुपयांत कोथिंबिरीच्या चार काड्या मिळत होत्या. 20 ते 30 रुपयांना एक पेंडी असा चढा दर होता. त्यामुळे अनेकांनी कोथिंबिरीचे पीक घेण्याचा निर्णय घेतला. पीक चांगले आले. मात्र, लॉकडाउनमुळे पुण्या-मुंबईला न पाठवता स्थानिक बाजारपेठेतच सर्व कोथिंबीर खपवावी लागत आहे. मागणी कमी आणि मालाची आवक जास्त होऊ लागल्याने अचानक कोथिंबिरीचे दर कोसळले. ते इतके कोसळले की एरवीच्या चार-पाच पेंड्यांचा मिळून तयार होणारा एक मोदळा दहा रुपयांना कोणी घेईना. त्यामुळे माल शिल्लक राहून तो नासून जाऊ लागला. बाजारात दहाऐवजी पाच रुपयांचीच कोथिंबीर ग्राहक मागू लागले आहेत. त्यासाठीही लोकांची मनधरणी करावी लागते आहे. त्यामुळे अखेर न खपलेल्या पेंड्यांचे ढीग बाजारतळावरच फेकून शेतकरी घरी परतू लागले. ओल्या व दलदलीच्या रानातून, कोथिंबिरीची काढणी करणे, ती धुवून स्वच्छ करणे व खासगी वाहनांतून बाजारापर्यंत नेण्याचे आर्थिक गणित कोलमडले. उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसवणे शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले. झालेला खर्चही निघत नसल्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ झाले. दरम्यान, जेवण शाकाहारी असो वा मांसाहारी, नेहमीच भाव खाणाऱ्या कोथिंबिरीने शेतकऱ्यांचे डोके खाण्यास सुरवात केली. त्यातूनच शेतकऱ्यांनी कोथिंबिरीवर नांगर फिरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले. ""उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा मेळ बसत नाही. झालेल्या त्या नुकसानीत भर पडू नये म्हणून कोथिंबीर न काढता त्यावर ट्रॅक्‍टर फिरवला.''

-महादेव शिंदे, शेतकरी, मोराळे, ता. खटाव संपादन : पांडुरंग बर्गे



