महामार्ग थांबला.. माणुसकी धावली; हजारो हातांवर प्रेमाची भाजी-भाकर!

सातारा : अतिवृष्‍टीमुळे (Heavy Rain In Satara) कृष्‍णासह इतर उपनद्यांना पूर आल्‍यामुळे महामार्गावरील अनेक पूल (Satara Flood) पाण्‍याखाली गेले. यामुळे पोलिसांनी महामार्गावरील (Pune-Bangalore Highway) वाहतूक रोखून धरल्‍याने सुमारे तीन हजारांहून अधिक ट्रक आणि इतर वाहने अडकून पडली होती. या वाहनांमध्‍ये असणाऱ्यांची उपासमार टाळण्‍यासाठी महामार्गालगतच्‍या गावांतील ग्रामस्‍थांसह पोलिसांनी पुढाकार घेत हजारो हातांवर प्रेमाची भाजी-भाकर टेकवली. पूर ओसरला तरी महामार्गावरील वाहतूक अजूनही सुरळीत होऊ शकली नसून अनेक वाहने जागेवरच आहेत. या वाहनचालकांना मदत पुरवत ग्रामस्‍थ, प्रशासनाने माणुसकी धावत असल्‍याचे दाखवून दिले. (Satara Flood Distribution Of Food To The Citizens On Pune-Bangalore Highway)

जिल्ह्याच्‍या पश्चिम भागात गेले चार दिवस झालेल्‍या संततधार पावसामुळे कृष्‍णा, कोयना, वेण्‍णा, उरमोडी, तारळीसह इतर सर्वच नद्यांना पूर आला होता. या पुरामुळे महामार्गावरील शिरवळ ते मालखेडफाटा दरम्‍यानचे अनेक पूल पाण्‍याखाली गेले होते. पूल पाण्‍याखाली गेल्‍याने पोलिसांनी सुरक्षितता म्‍हणून महामार्गावरील वाहतूक रोखली. वाहतूक थांबल्‍याने तसेच लॉकडाउन व इतर कारणांमुळे महामार्गालगत अत्‍यावश्‍‍यक सेवा पुरविणाऱ्या व्‍यावसायिकांवर मर्यादा असल्‍याने वाहनांत अडकलेल्‍यांची परवड सुरू झाली. जेवण व इतर सुविधा मिळत नसल्‍याने अडचणीत आलेल्‍या ट्रकचालकांनी स्‍थानिकांकडे तसेच महामार्ग पोलिसांकडे मदत मागितली.

यानंतर पोलिसांनी पंढरपूर फाटा, शिरवळ, आनेवाडी टोलनाका, तासवडे टोलनाका, खोडशी, मालखेड फाटा येथे अडकून पडलेल्‍या ट्रक, बस, हलक्‍या मालवाहू वाहनांची माहिती संकलित केली. यानंतर जिल्‍हा वाहतूक नियंत्रण शाखेचे निरीक्षक संदीप भागवत, सहायक फौजदार भोसले, कर्मचारी अनिल क्षीरसागर, अनिल पवार, मोहन जगताप, सचिन चव्‍हाण, भुईंजचे सहा‍यक निरीक्षक आशिष कांबळे, कर्मचारी सतीश पवार, गोकुळ कदम व इतर कर्मचारी, शिरवळचे उपनिरीक्षक आरगडे, सहा‍यक फौजदार राजू अहिरराव, सचिन शेलार, संतोष ननावरे, पाटणकर व इतर कर्मचाऱ्यांनी त्‍यासाठी महामार्गालगतच्‍या ग्रामस्‍थांना मदतीचे आवाहन केले. यानुसार शिरवळ ग्रामपंचायत, त्‍याठिकाणचे सदस्‍य संतोष खुडे, आशुतोष जाधव तसेच इतरांनी परिसरातील ३०० हून अधिक ट्रकचालकांना तसेच त्‍यांच्‍यासोबतच्‍यांना जेवण पुरविणे सुरू केले. याचप्रमाणे आई फाउंडेशन सेवाभावी संस्‍था अमृतवाडी, वाई तहसीलदार कार्यालय, सातारा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, उदयनराजे मित्र समूहाने पुढाकार घेत ३०० च्‍या आसपास जणांना सकाळ, संध्‍याकाळचे जेवण, नाष्‍टा, चहा पुरविण्‍याचे काम हाती घेतले.

आनेवाडी, तासवडे टोलनाका परिसरातही सोय

आनेवाडी टोलनाका येथे विरमाडे ग्रामस्‍थ तसेच तासवडे टोलनाका येथे वराडे, खोडशी ग्रामस्‍थांनी तसेच खोडशी आणि मालखेड फाटा येथेही ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत घरटी भाजी-भाकरी गोळा करून वाहनांत अडलेल्‍या शेकडो जणांना पुरवत धीर दिला. त्‍यांच्‍या या सेवाभावी कामामुळे महामार्ग थांबला असला तरी माणुसकी धावत असल्‍याचे समोर आले.

