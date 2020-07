कऱ्हाड (जि. सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील शहराचे प्रवेशव्दार असलेल्या येथील कोल्हापूर नाक्‍यावरील उड्डाण पुलाचा प्रश्न मार्गी लागण्याचे संकेत मिळाले आहेत. नुकतीच महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सध्याचा पूल आणि नवीन पुलाच्या जागेची पाहणी केली आहे. त्याअंतर्गत कोल्हापूर नाका ते नांदलापूरपर्यंतचे तीन पूल पाडून त्याऐवजी नवीन कोयना पूल ते नांदलापूरपर्यंत एकच उड्डाणपूल तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर नाक्‍यावरील अपघात आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे. पुणे-बंगळूर महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी 2005-06 मध्ये येथील कोल्हापूर नाक्‍यावर पुण्याकडून कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या बाजूवरच उड्डाणपूल उभारण्यात आला. त्याच्या शेजारीच जुना महामार्ग कायम ठेवण्यात आला. त्यामुळे कोल्हापूरकडून पुण्याकडे जाणाऱ्या बाजूला उड्डाणपूल करण्यात आला नाही. त्यामुळे महामार्गावरून बंगळूरकडून पुण्या-मुंबईकडे जाणारी वाहने आणि कऱ्हाड शहरात येणारी वाहने ही एकाच रस्त्यावर येऊ लागली. परिणामी संबंधित ठिकाणी अनेकदा अपघात घडून अनेकांना जीवास मुकावे लागले आहे. तेथे दुसरा उड्डाणपूल व्हावा, या संदर्भात दैनिक "सकाळ'ने हा प्रश्न लावून धरला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही त्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी आंदोलन केले होते. शिवनेनेही त्यामध्ये उडी घेऊन आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आरटीओ, पोलिस, पालिका, वाहतूक शाखेचे अधिकारी, महामार्ग पोलिस विभागाचे अधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामार्ग प्राधिकरणाला तो अहवाल पाठवून पुलाची किती आवश्‍यकता आहे, यासंदर्भात विवेचन केले होते. त्यानंतर कोल्हापूर नाक्‍यावरील उड्डाण पुलासंदर्भातील हालचाली सुलू झाल्या. मध्यंतरी एका शाळकरी मुलीचा कोल्हापूर नाक्‍यावरील अपघातात मृत्यू झाला. त्यावरून संतप्त झालेल्या कऱ्हाडकरांनी कोल्हापूर नाका उड्डाणपूल कृती समितीची स्थापना केली. त्यासाठी शिवसेनेचे नितीन काशीद, पालिकेतील विरोधी गटाचे नेते सौरभ पाटील, सागर बर्गे यांच्यासह शहरासह तालुक्‍यातील अनेकांनी त्यात भाग घेतला. महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच कोल्हापूर नाका, कृष्णा हॉस्पिटल आणि नांदलापूरच्या छोट्या पुलाची पाहणी केली. संबंधित तिन्ही पूल पाडून संबंधित ठिकाणी नवीन कोयना पूल ते नांदलापूरपर्यंत एकच उड्डाणपूल तयार करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातून आले आहे. त्यामुळे कोल्हापूर नाक्‍यावरील अपघात आणि कोंडीचा प्रश्न कायमचा निकाली निघून कऱ्हाडकरांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरणार आहे. ""कोल्हापूर नाका, कृष्णा हॉस्पिटलच्या समोरचा आणि नांदलापूरजवळील पुलाची पाहणी महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. त्यांनी नवीन कोयना पूल ते नांदलापूरपर्यंत एकच उड्डाणपूल तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.'' -नितीन काशीद,

नेते, शिवसेना ""कोल्हापूर नाक्‍यावरील दुसऱ्या बाजूच्या उड्डाण पुलासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला आता यश आले आहे. लवकरच तेथील पुलाचा प्रश्न मार्गी लागून अपघात टळणार आहेत, ही आनंदाची बाब आहे.'' -सागर बर्गे,

