केवळ दोन वर्षांत न्हावी बुद्रुकमध्ये उभारले जंगल!

रहिमतपूर (जि. सातारा) : न्हावी बुद्रुक (ता. कोरेगाव) येथे पाणी फाउंडेशन आणि से ट्रीज एन्व्हायरमेंटल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामस्थांच्या साथीने राबवण्यात आलेला "अकिरा मियावाकी' जंगलाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून ओसाड जमिनीवर केवळ दोन वर्षांत एक घनदाट जंगल उभे राहिले आहे. अनेक देशांमध्ये अकिरा मियावाकी यांनी निर्माण केलेल्या पद्धतीनुसार कमी जागेत कमी वेळेत उत्तम जंगलनिर्मितीचे प्रयोग यशस्वी करण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर सप्टेंबर 2018 मध्ये पाणी फाउंडेशन व से ट्रीज एन्व्हायरमेंटल ट्रस्ट यांच्या वतीने न्हावी बुद्रुक येथील ग्रामस्थांना हाताशी घेत "अकिरा मियावाकी' या प्रसिद्ध जपानी वनस्पती शास्त्रज्ञांकडून प्रेरणा घेऊन न्हावी बुद्रुक येथे ओसाड जमिनीवर निसर्गाला साद घालणारा जंगलनिर्मितीचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. हा प्रकल्प आज दोन वर्षांनी यशस्वी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. जंगलनिर्मितीसाठी विशिष्ट प्रकारच्या पध्दतीचा अवलंब केला गेला आहे. या जंगल उभारणीसाठी निवडलेल्या दहा गुंठे जागेवर तीन फूट खोल खड्डा काडून बाहेर काढलेल्या मातीमध्ये गांडूळ खत, मळी, कंपोस्ट खत, कोकोपीट गव्हाचा अथवा तांदळाच्या भुसा/तुस याचे मिश्रण करून पुन्हा खड्ड्यात भरून त्यामध्ये 37 वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातींची जवळपास 2000 झाडांची लागवड ग्रामस्थांच्या श्रमदानातून करण्यात आली होती. झाडांमध्ये वाढण्यासाठी स्पर्धा लागावी यासाठी झाडे लावताना झाडांमधील अंतर कमी ठेवण्यात आलेले होते. एकाच जातीची झाडे शेजारी येणार नाहीत, याची काळजी घेत झाडांच्या प्रजाती निवडताना स्थानिक झाडांना प्राधान्य देण्यात आले होते. जंगलामध्ये ज्याप्रमाणे झाडे असतात त्याच पद्धतीने झाडे निवडण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता. सध्या येथे घनदाट जंगल निर्माण झाले आहे. ओसाड जागेत निसर्गाची निर्मिती होऊन अनेक पक्षी, प्राण्यांना हक्काचा निवारा झाला आहे. न्हावी बुद्रुक येथे निर्माण करण्यात आलेले जंगल हे इतरांसाठी प्रेरणादायी असून, यातून इतर गावांमध्ये अशा प्रकारचे जंगलनिर्मितीचे प्रयोग नक्कीच पाहावयास मिळतील. आंबा, जांभूळ, सीताफळ... न्हावी बुद्रुकच्या जंगलात आंबा, जांभूळ, सीताफळ, रामफळ, उंबर, पिंपळ, कडुलिंब, आवळा, रानचाफा आदी वृक्षांचा समावेश करण्यात आलेला होता. लागवड केलेली 100 टक्के झाडे उगवली असून, जंगलातील झाडांची उंची 15 ते 20 फुटांपर्यंत वाढली आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

