साताऱ्यात परतण्यासाठी युवतीने अभिनेता सोनू सुदला साद

सातारा : कोरोनाचं वाढत संकट पाहता लॉकडाऊनमध्ये 30 जूनपर्यंत वाढ करण्यात आली. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसला तो राज्यात आणि परराज्यात अडकलेल्या नोकरदारांना. बहुतांश नोकरदारदारांनी कोरोनाच्या भितीनी मुंबईसह अन्य जिल्ह्यातून आपआपल्या घरची वाट धरली आहे. काहींनी तर चक्क पायी प्रवास करत आपापल्या शहरात गेल्याची उदाहरणे आहेत. याच काळात अभिनेता सोनू सुद मुंबईतील परप्रांतीय मजुरांच्या मदतीला उभी राहिला. त्याचे काम आजही सुरु आहे. सोनू सुदला साताऱ्यातील एका युवतीने आज (रविवार) ट्‌विट करुन ई-पास मंजूरीसाठी मदत मागितली आहे.

प्रिती हंकारे असे या युवतीचे नाव आहे. आपल्या आजारी असलेल्या पालकांची सेवा करण्यासाठी साताऱ्यात येण्यासाठी प्रिती ई-पास मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. तिने सोनूला ट्विट करुन मदत मागितली आहे. प्रिती आपल्या ट्‌विटमध्ये म्हणते मी मुंबईत नोकरीस आहे. माझे पालक साताऱ्यात असतात. ते वयस्कर असल्याने मला त्यांची सेवा करण्यासाठी घरी जायचे आहे. माझे भावंड देखील आजारी आहेत. त्यामुळे मला साताऱ्यात जाण्यासाठी ई-पास मिळावा यासाठी मदत करा सर...प्लीज हेल्प मी सर... प्रिती यांनी हे ट्‌विट आज (रविवार) दुपारी एकच्या सुमारास केले असून त्यामध्ये त्यांचा संपर्क क्रमांकही पाेस्ट केला आहे.

सोनूने आजपर्यंत अनेकांना आर्थिक मदत तर केलीच पण त्याबरोबरीने वैद्यकीय कर्माचाऱ्यांना पीपीई किट्‌स देखील दान केल्या आहेत. त्याचबरोबरीने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी रात्रं-दिवस झटणाऱ्या अत्यावश्‍यक सेवेतील लोकांसाठी सोनूने चक्क त्याचं हॉटेलच देऊ केलं. कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये सोनू करत असलेलं काम अभिमानास्पद आहे. त्यामुळेच अनेक जण सोनूला ट्‌विटच्या माध्यमातून मदत मागताहेत.

मुंबईनं आजवर काय काय आणि किती किती सोसलं याची गणतीच नाही

@SonuSood

Sir,Myself Preeti Hankare..My parents are in critical condition..they are aged and my siblings also having some disability,