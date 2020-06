माणमधील 27 गावांसाठी "ते' ठरले तारणहार

दहिवडी (जि. सातारा) : महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेले; परंतु अनेक दिवस रखडलेले इंधन खर्चाचे प्रत्येकी दीड लाख रुपये ग्रामपंचायतींना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी पुढाकार घेतल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला असून, 27 गावांसाठी ते तारणहार ठरले आहेत. सन 2019 मध्ये पाणी फाउंडेशन अंतर्गत वॉटरकप स्पर्धेसाठी माण तालुक्‍यातील 95 ग्रामपंचायतींपैकी 67 ग्रामपंचायतींनी सहभाग नोंदवला होता. राज्य शासनाकडून श्रमदान करणाऱ्या गावांना इंधन खर्चासाठी प्रोत्साहनपर प्रती ग्रामपंचायत दीड लाख रुपये जाहीर केले होते. माणमधील 39 ग्रामपंचायतींनी इंधन खर्चाच्या अनुदानाची मागणी केली होती. या 39 पैकी प्रत्यक्ष 27 ग्रामपंचायतींनी काम केले होते. त्यातील 23 ग्रामपंचायतीच्या अनुदान प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी प्रांत कार्यालय दहिवडी यांच्याकडून मिळाली होती; पण मूल्यांकन कोणी करायचे हा प्रश्न प्रलंबित होता. माण पंचायत समिती कार्यालयाने कृषी अधिकारी माण यांच्याकडे याची वारंवार मागणी केली होती. तथापि मागणी करूनही तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी मूल्यांकन करण्यात असमर्थता दाखवल्याने व टाळाटाळ केल्याने अनुदानाची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पडून राहिली होती. हा विषय समजताच कार्यतत्परता दाखवत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी माण पंचायत समिती स्तरावरील कृषी अधिकारी, कृषी विस्तार अधिकारी यांना मूल्यांकनाचे अधिकार प्रदान केले. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या ग्रामपंचायतींच्या झालेल्या कामाचे मूल्यांकन पंचायत समिती माणच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी केले. त्यामुळे 34 लाख 50 हजार रुपये अनुदान वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला, तर उर्वरित चार गावांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित आहे, तर 12 ग्रामपंचायतींनी काम न केल्याने 18 लाख रुपये परत शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी श्री. भागवत यांनी आपल्या अधिकारात प्रयत्न केल्यामुळे हा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली. ग्रामपंचायतींकडून अधिकाऱ्यांना धन्यवाद वॉटरकप स्पर्धेतील सहभागी ग्रामपंचायतींचे शासनाचे रखडलेले प्रोत्साहनपर अनुदान मिळविण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली गटविकास अधिकारी गोरख शेलार यांनी व पंचायत समिती कृषी कार्यालय यांनी सहकार्य केले. हे अनुदान मिळाल्यामुळे या सर्वांचे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी आभार मानले.



