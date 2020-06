माळरानावर "त्यांनी' केले बियारोपण

बिजवडी (जि. सातारा) ः कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन सुरू असल्यामुळे अनेक शाळांना सुट्या असून, या पार्श्वभूमीवर वावरहिऱ्याच्या नितीन यादव यांचे चिरंजीव आर्यन यादव (इयत्ता चौथी) आणि श्रेयस यादव (इयत्ता दुसरी) या चिमुकल्यांनी संकलन करून ठेवलेल्या 500 बियांचे जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधत पाणलिंग मंदिराच्या माळरानावर रोपण करून वेगळा आदर्श राखला आहे. दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू आहे. भूजल पातळी खोल गेली आहे. जमिनीची प्रचंड धूप होत आहे. निसर्गाचा समतोल ढासळत आहे. अशा परिस्थितीत निसर्गाचा समतोल साधायचा असेल, तर वृक्षारोपणाबरोबर वृक्षसंवर्धन करणे गरजेचे आहे. या जाणिवेतून या चिमुकल्यांनी मिळालेल्या सुटीत करंज, आबा, सीताफळ, लिंब, चिंच आदी बियांचे संकलन केले. या भागात सतत दोन- तीन वर्षांतून पडणारा दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी वणवन, जनावरांचे हाल अशा संकटांना नेहमीच तोंड द्यावे लागते. ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून लॉकडाउन व उन्हाळा सुटीचा या चिमुकल्यांनी योग्य सदुपयोग करून या काळात संकलन केलेल्या विविध बियांचे पाणलिंग मंदिराच्या माळरानावर रोपण करून या ओसाड माळारानाला हिरवा शालू पांघरण्यासाठी हे चिमुकले हात सरसावले. सध्या पावसाला सुरुवात झाली आहे आणि वातावरणदेखील चांगले आहे. चांगला पाऊस झाल्यास नक्कीच बिया उगवून येतील व या चिमुकल्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल. मनुष्याचे व निसर्गाचे अतूट नाते आहे. निसर्गापासून आपणास किती, काय शिकायला मिळते त्यामुळे निसर्गाचे संतुलन राखणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. म्हणूनच निसर्ग हाच माझा गुरू, सोबती, सखा व मित्र आहे ही जाणीव या चिमुकल्यांनी आपल्या कार्यातून करून दिली. या चिमुकल्या भावंडांनी आदर्शवत असा उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. ""उन्हाळ्यात ही मुले सतत एका पिशवीत बिया जमा करत होते. मी विचारले असता आम्ही या बिया पावसाळ्यात जमिनीत लावणार आहोत. बिया उगवून आल्यानंतर ती झाडे आम्ही जगवणार आहोत. मलाही त्यांचे कौतुक वाटले. म्हणून त्यांना म्हटले जागतिक पर्यावरण दिनी तुम्ही जमा केलेल्या बियांचे रोपण करा. त्याप्रमाणे रोपण केले.'' - नितीन यादव, वावरहिरे, ता. माण

