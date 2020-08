भिलार (जि. सातारा) : जावळी तालुक्‍यात पडत असणाऱ्या मुसळधार व सततच्या पावसाने घेवडा पिकाचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. सततच्या पावसाने शेतात पाणी साचून अनेक भागांतील वाटाणा, सोयाबीन, बटाटा ही प्रमुख पिके अक्षरशः कुजू लागली आहेत. परिणामी नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. जुलै महिन्याच्या शेवटपर्यंत पावसाने पाठ फिरवली होती; परंतु नारळी पौर्णिमेपासून सुरू झालेला मुसळधार पाऊस आजपर्यंत कायम आहे. अवेळी कोसळणाऱ्या पावसाने शेतकरी अडचणीत आला आहे. एकीकडे दमदार पावसामुळे नद्या, नाले, ओढे व सिंचन प्रकल्प तुडुंब भरले आहेत. ही जमेची बाजू असली तरी दुसरीकडे सोयाबीन, घेवडा, बटाटा, वाटाणा पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेकांची शेती पावसामुळे पाण्याखाली गेल्याने शेतात पाऊल टाकणे कठीण झाले आहे. काढण्यायोग्य झालेला घेवडा पिवळा पडून सडून गेला, तर काही शेतात शेंगांना झाडावरच पुन्हा कोंब फुटले आहेत. त्यामुळे धड खायला सुद्धा नाही आणि उत्पादनही नाही, अशा अवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. करहर विभागात हातगेघर, सनपाने, इंदवली, दापवडी, घोटेघर, काटवली, रुईघर, शिंदेवाडी, बेलोशी या विभागात घेवड्याचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. काही ठिकाणी भुईमूग, सोयाबीन, बटाटा पिकात आंतरपीक म्हणून घेवडा घेतला जातो, तर काही शेतकरी पूर्णपणे घेवड्याचे उत्पादन घेतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याबरोबरच वाटाणा, सोयाबीन, बटाटा या पिकांचीही अती पावसाने नुकसान झाले आहे. सध्या कोरोनाचा काळ असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी शेतीतील उत्पादनावरच आशा आहेत. हातातोंडाशी आलेल पीक पावसाने गेल्याने शेतकऱ्यांची आणखी आर्थिक कोंडी झाली आहे. सध्या कोरोनात सर्व जण घरीच असल्याने आम्ही शेतीवर अशा ठेवल्या होत्या. पेरणी, उगवणी योग्य झाली. खुरपणीही चांगली झाली आणि पावसाने जोर धरला. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घेवडा शेतात कुजल्याने आणखी आर्थिक बोजा पडला आहे. घेवड्याची विक्री राहुद्यात; पण घरात खायलाही घेवडा न मिळाल्याचे दुःख अधिक आहे. - दत्तात्रय बेलोशे, शेतकरी (संपादन ः संजय साळुंखे)

