बियाणे न उगवल्यास दोषींवर गुन्हा, समिती पाहणी करून करणार कारवाई

कऱ्हाड (जि. सातारा) : शेतकरी स्वतःची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही दुकानदारांवर विश्वास ठेऊन उसणे-पासने करून, कर्ज काढून बियाणांची पेरणीसाठी खरेदी करतो. पेरणी झाल्यानंतर बियाणांची उगवण होत नसल्याने तो हताश होतो. मात्र, अशा उगवण न झालेल्या बियाणासंदर्भात कृषी विभागाकडे तक्रार करण्याची कार्यवाही करता येते. यंदा मोठ्या प्रमाणात बियाणे न उगवण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचा विचार करून शासनाने आता तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीलाच शेतकऱ्यांच्या बांधांवर पाठवण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार संबंधित दोषी असलेल्या कंपनी व विक्रेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही कृषी विभागाकडून केली जाणार आहे. खरीप हंगामात पावसाच्या भरवशांवर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पिकांची पेरणी करतात. सातारा जिल्हा हा खरिपाचा जिल्हा असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खरिपाची पिके घेतात. त्यामध्ये सोयाबीन, भात, भुईमूग, मका, ज्वारी ही पिके सर्वाधिक घेतली जातात. त्याचबरोबर कडधान्य, तृणधान्याचीही पिके शेतकरी घेतात. त्यासाठी शेतकरी अगोदरच पैशाचे नियोजन करतात. अनेक शेतकरी कर्ज काढून, उसणे पैसे घेऊन दुकानदारावर भरवसा ठेऊन मोठ्या उमेदीने शेतकरी बियाणे खरेदी करतात. त्यानंतर त्यांच्याकडून पावसाचा अंदाज घेऊन बियाणे पेरणी केली जाते. एकाच गटातील शेतकऱ्यांच्या एकाच वेळी झालेल्या पेरण्या असूनही काही शेतकऱ्यांचे बियाणे उगवतच नाही. तुरळक कुठे- कुठे बियाणे उगवते. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे डोळे उघडतात. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांपुढे दुबार पेरणीचे संकट उभे राहते. अगोदरच कशीतरी पैशांची जुळणी करून पेरणी केलेली असते. त्यात आणखी दुबार पेरणीची भर पडत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीलाच येतो. शेतकऱ्यांची नेमकी हीच गरज ओळखून बियाणे न उगवल्याच्या तक्रारींचा फैसला जागेवरच करण्यासाठी कृषी विभागाने तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीची कार्यवाही सुरू केली आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र किंवा कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी, महाबीजचे प्रतिनिधी हे सदस्य म्हणून असतील, तर पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी किंवा मंडल कृषी अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बियाणांची उगवण झालेली नाही, अशा तक्रारी आलेल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन संबंधित अधिकारी त्या शेताची पाहणी करून त्याचा निवाडा करणार आहेत. समितीसही बंधन ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर बियाणांची उगवण झालेली नाही. त्याची तक्रार कृषी विभागाकडे प्राप्त होईल. ती तक्रार पुढे तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठवण्यात येईल. त्या समितीने कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेट द्यायची आहे. शेतकऱ्यांकडून तक्रार दाखल झाल्यापासून एका आठवड्यात संबंधित तक्रारीच निपटारा करण्याचे बंधन शासनाने संबंधित समितीला घातले आहे. समिती स्थापना अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी विभागाकडून प्रत्येक तालुक्‍यात तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ज्या तालुक्‍यातून बियाणे न उगवल्याच्या 100 पेक्षा जास्त तक्रारी दाखल होतील. त्या तालुक्‍यातील तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने व्हावा, यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना दोन तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता संबंधित कार्यवाही करण्यात येणार आहे. ""शासनाच्या आदेशानुसार तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या बियाणेविषयक तक्रारी असल्यास त्यांनी कृषी कार्यालय किंवा तक्रार निवारण समितीशी संपर्क साधावा. समिती शेतावर येऊन संबंधित स्थितीची पाहणी करेल. दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.''

- विजय राऊत,

जिल्हा अधीक्षक,

कृषी अधिकारी, सातारा

Web Title: Satara If The Seeds Do Not Germinate, The Committee Will Investigate The Culprits And Take Action