वसंतगडावरील बिबट्याला पकडणार

वहागाव (जि. सातारा) : तळबीड (ता. कऱ्हाड) येथील वसंतगड येथे एकाच वेळी दोन बिबट्यांचे दर्शन झाल्याने शेतकऱ्यांत घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायत प्रशासनासोबत वसंतगड परिसराची पाहणी केली. या परिसरात पिंजरा लावून बिबट्याला पकडण्याच्या दृष्टीने वन विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. वसंतगड डोंगर परिसरात चार दिवसांपूर्वी दोन बिबटे एकत्रित फिरताना युवकांनी मोबाईलवरून चित्रीकरण केले होते. ग्रामस्थांनी ही बाब वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देताच वन विभागाचे वनपाल रमेश कुंभार, वनरक्षक दीपाली अवघडे, सहायक वनरक्षक शंभूराज माने, सरपंच जयवंत मोहिते, ग्रामविकास अधिकारी प्रमोद ठोके, ग्रामपंचायत व आपत्ती व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी पाहणी करून बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्याबाबत चर्चा केली. याबाबत सरपंच जयवंत मोहिते म्हणाले, ""तळबीड व परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून बिबट्याचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांना भीती असून, आजवर बिबट्याने अनेक पाळीव जनावरांवर हल्ला केला आहे. शिवाय तळबीड हे ऐतिहासिक गाव असून, येथे पर्यटक व दुर्गप्रेमी येतात. मात्र, बिबट्याच्या वावराने असुरक्षित वातावरण आहे. त्यामुळे बिबट्यास पकडून सुरक्षित ठिकाणी हलविणे गरजेचे आहे.'' बापरे..! जंगलापेक्षा नागरी वस्तीत जास्त बिबटे?

Web Title: Satara The leopard on Vasantgad will be caught