म्हसवडला नियोजित औद्योगिक वसाहतीत उद्योग उभारण्यास अनेकजण इच्छुक

म्हसवड (जि. सातारा) : पोषक हवामान, उरमोडी व नियोजित जिहे-कठापूर योजनेचे पाणी, सौर ऊर्जा व मोठ्या प्रमाणावर कामगार वर्ग उपलब्ध होणार असल्याने येथील सातारा-पंढपूर रस्त्यालगत येथे मंजूर झालेल्या औद्योगिक वसाहतीत मोठ-मोठे उद्योजक उद्योग उभारणीस इच्छुक असल्याचे संकेत मिळत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर वसाहतीच्या जागेतील अंतर्गत रस्ते व सुविधांच्या कामांच्या प्रगतीची पाहणी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत केली. वसाहतीच्या विस्तारीकरणाच्या प्रमुख उद्देशाने लगतच्या पडीक माळरानांची पिलीव घाटानजीक हिंगणीपर्यंत फिरून प्रत्यक्ष पाहणीही केली. या वेळी मुंबई औद्योगिक वसाहतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, सहायक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मुकदम, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, औद्योगिक वसाहत पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. गावडे, कोल्हापूर औद्योगिक वसाहतीचे प्रादेशिक अधिकारी श्री. इंगळे, उपअभियंता एस. जी. पोवार, कोल्हापूर विभागीय औद्योगिक वसाहतीचे उपरचनाकार प्रांजली मंडलिक, मुंबई येथील औद्योगिक वसाहतीचे मुख्य नियोजक अजय पाटील यांच्यासह सातारा, कोल्हापूर येथील औद्योगिक वसाहतीचे अधिकारी, माणच्या तहसीलदार बाई माने, म्हसवड पालिकेचे माजी नगरसेवक युवराज सूर्यवंशी, प्रा. कविता म्हेत्रे, बाळासाहेब काळे, पृथ्वीराज राजेमाने, विकास गोंजारी, बाबासाहेब माने, तलाठी आदी उपस्थित होते. सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींच्या विस्तारीकणासाठी यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात चार हजार कोटींच्या निधीची भरीव तरतूद करण्यात आली असून, म्हसवड येथे मंजूर झालेल्या नियोजित औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारीकरणास निधीची समस्या जाणवणार नाही. म्हसवड येथील नियोजित औद्योगिक वसाहतीत मोठ-मोठे उद्योजक उद्योग उभारणीस इच्छुक असून, या तालुक्‍यातील आवश्‍यक हवामान, उरमोडी व नियोजित जिहे-कठापूर योजनेमुळे पाणी समस्येचा प्रश्न सुटणार आहे. म्हसवड परिसरात सौर ऊर्जेवरील चार वीज प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे तसेच पवन ऊर्जेवरील वीजनिर्मिती करणाऱ्या पवनचक्‍क्‍यांची संख्या एक हजारांहून अधिक संख्येने कार्यरत असल्यामुळे येथील उद्योगजकांना वीजटंचाई समस्या जाणवणार नाही तसेच माण तालुक्‍यात मजूरवर्ग स्थानिक पातळीवर मोठ्या संख्येने उपलब्ध होणार आहे. तसेच प्रदूषण व वाहतुकीची कोंडी ही प्रमुख समस्या येथे जाणवणार नाही. दळणवळणास सातारा ते लातूर व म्हसवड ते मोहोळ हा केंद्रीय महामार्ग सिमेंट कॉंक्रिटच्या सुसज्ज बांधकामाने पूर्ण होत आलेला आहे. यामुळे जलद गतीने वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. तसेच पंढरपूर- फलटण दरम्यान रेल्वे वाहतुकीसाठी ब्रॉडगेज लोहमार्गास पूर्वीच मंजुरी मिळाली असून, या नियोजित लोहमार्गावर कारखेलनजीकच्या जळुबाई घाटाखाली रेल्वे स्टेशन मंजूर करण्यात आल्यामुळे येथील उद्योजकांना कच्चा व पक्का माल वाहतुकीस स्वस्त व लांब पल्ल्याची रेल्वे वाहतुकीची सुविधाही लवकरच उपलब्ध होणार आहे, अशी चर्चा या पाहणीप्रसंगी उपस्थित अधिकारी करत होते. संपादन : पांडुरंग बर्गे

