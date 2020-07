पुनवडीत नव्याने 12 कोरोना बाधित, पाच दिवसांपासून प्रलंबित अहवाल अखेर मिळाले

केळघर (जि. सातारा) : पुनवडी (ता. जावळी) येथील प्रलंबित 78 अहवालांपैकी शनिवारी (ता. 25) रात्री उशिरा 12 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने येथील बाधितांची संख्या 162 वर पोचली आहे. पुनवडी येथील 78 जणांचे अहवाल मागील पाच दिवसांपासून प्रलंबित होते. रात्री उशिरा यातील 12 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने आज सकाळी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. साधना कवारे, समुदाय अधिकारी डॉ. माधवी नलावडे, डॉ. सुप्रिया मुळे, आरोग्य सहायक विशाल रेळेकर, सतीश मर्ढेकर, तलाठी संदीप ढाकणे, आरोग्य सेविका आस्मा शेख, आशा सेविका कविता पार्टे, अंगणवाडी सेविका संजना पार्टे यांनी बाधित व्यक्ती कुणाच्या संपर्कात आल्या आहेत का, याची सविस्तर माहिती घेतली. त्यानुसार बाधित व्यक्तींच्या संपर्कातील 52 व लो रिस्कमधील 29 जणांना होम क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. पुनवडी येथील सर्वच म्हणजे 729 ग्रामस्थांच्या घशातील स्त्रावांचे नमुने घेण्यात आले होते. यापैकी दोन बधितांचा मृत्यू झाला असून एकूण 162 जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. पुनवडी हे गाव लोकसंख्येच्या मानाने लहान गाव असल्याने येथे संसर्ग मोठ्या प्रमाणात झाला होता. येथील साखळी खंडित करण्यासाठी प्रशासनाने मोलाचे प्रयत्न केले होते. ग्रामस्थांच्या घशातील स्त्राव घेण्याचे काम पूर्ण झाले असून, होम क्वारंटाइन व्यक्तींनी पुरेशी काळजी घेतल्यास गावातील साखळी खंडित होईल. लोकसंख्येच्या मानाने पुणे विभागात सर्वाधिक बाधित असलेले पुनवडी हे गाव असण्याची शक्‍यता असून, येथील साखळी खंडित होत नसल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. ""पुनवडी ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून आपल्या गावातून कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी सहकार्य केल्यास गाव पूर्वपदावर लवकरच येऊन गावातील ठप्प व्यवहार सुरू होतील.''

-शरद पाटील, तहसीलदार, जावळी संपादन : पांडुरंग बर्गे



