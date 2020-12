दहा लाखांसाठी सुनेचा छळ; करंजेतील सासू-सासऱ्यासह पतीवर गुन्हा

सातारा : माहेरहून दहा लाख आणि सात तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने आणण्यासाठी छळ केल्याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात काल करंजे येथील म्हसवे रोड परिसरातील शिक्षक कॉलनीत राहणाऱ्या तिघांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याबाबतची फिर्याद दीपाली राहुल रांजणे यांनी नोंदवली आहे. दीपाली रांजणे यांनी नोंदविलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, सासू जयश्री दिनकर रांजणे, दिनकर महादेव रांजणे, पती राहुल दिनकर रांजणे यांनी 2017 ते ता. 17 डिसेंबर 2020 या काळात माझ्यामागे माहेरहून दहा लाख आणि सात तोळे सोन्याचे दागिने आणण्यासाठी तगादा लावला होता. त्यांची मागणी पूर्ण करणे शक्‍य नसल्याने सासू, सासरे, पती हे माझा छळ करत व मला लाटण्याने मारहाण करत असत. महिनाभरात पैसे आणि दागिने न आणल्यास राहुल यांचे दुसरे लग्न लावून देण्याची धमकीही त्यांनी दिल्याचे दीपाली रांजणे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. यानुसार जयश्री रांजणे, दिनकर रांजणे, राहुल रांजणे यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, तपास महिला कर्मचारी तावरे या करीत आहेत. दारूसाठी पैसे न दिल्याने मुलाकडून पित्याला मारहाण संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

