लॉकडाउनच्या भरपाईसाठी आमदार-खासदारांच्या निधीचाही सरकारने वापर करावा : पृथ्वीराज चव्हाण

कऱ्हाड (जि. सातारा) : पुन्हा लॉकडाउन करावा लागल्यास बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेव्दारे थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. त्याबाबत आमदार चव्हाण यांनी व्टिट केले आहे. भरपाई देण्यासाठी प्रसंगी आमदार, खासदारांच्या स्थानिक निधीचाही सरकारने वापर करावा, अशीही मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली आहे.

श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे. 2020 मध्ये आढळलेल्या रुग्णांपेक्षा अधिक रुग्ण राज्यात सापडत आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली कोरोनाची दुसरी लाट मुंबई, पुणे, मराठवाडा व राज्याच्या अन्य भागात वेगाने पसरते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाउन करावा की काय यावर शासन, उद्योग, वैद्यकीय उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनता यामध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. राज्यात उद्योजक किंवा वैद्यकीय तज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे मत मांडू शकतो ही मोठी आश्वासक बाब आहे. तरीही राज्य शासनासमोर गंभीर पेचप्रसंग आहे. परिणामी, राज्य पातळीवर लॉकडाउनची अपरिहार्यता निर्माण झाल्यास अनेक बाबी विचारात घ्याव्यात.

चव्हाण पुढे म्हणाले, शासनाने लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सामान्य जनतेला पूर्वसूचना द्यावी, त्याचा कालावधी कमीत कमी ठेवावा. त्या दरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी. त्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी केलेले उदाहरण लक्षात घ्यावे. भरपाई देण्यासाठी आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधीचा वापर करावा. खासगी वाहनातून प्रवासास मुभा द्यावी. शेतमालासह अन्य औद्योगिक मालाची वाहतूक चालू ठेऊन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ न देवू नये, लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढवावे.

केंद्र सरकारने मागील वर्षी मार्चमध्ये अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाउन घोषित केले होते. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. भारतातील तीन कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले आहेत. जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत, कमी नुकसान होईल आणि कोरोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल, अशा प्रकारे लॉकडाउनचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.

If another lockdown is inevitable Govt. must compensate loss of wages by direct cash transfer. If need be MLALAD and MPLAD funds can be diverted. My press release - pic.twitter.com/Kj9RlOAaXX