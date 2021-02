सातारा मेडिकल कॉलेजचा प्रश्न सुटणार; खासदार उदयनराजेंची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा

सातारा : सातारा शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या संदर्भात आज नवी दिल्लीत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेतली. तसेच प्रस्तावित शासकीय मेडिकल कॉलेज संदर्भात सकारात्मक चर्चा करून कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जास्तीत-जास्त वाढीव जागांना परवानगी मिळावी, याची मागणी केली.

साताऱ्यातील शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या उभारणी संदर्भातील प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. यावर्षी ४८५ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजूर केलेला आहे. यामध्ये कॉलेजच्या सुसज्ज इमारतीचे बांधकाम व यावर्षीचा प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. पण, एमसीआयची तपासणीत पात्र ठरल्यासच प्रवेश प्रक्रियेला परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष या तपासणीकडे आहे. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून यासाठी साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसलेही दिल्लीत गेलेले आहेत.

Today we met Union Health Minister Dr. Harshvardhan and had a positive discussion regarding the proposed Medical College at Satara. I demaned that the Union Ministry should take part in the process of College And try to increase the number of students seats.@drharshvardhan pic.twitter.com/569EZTdiRE