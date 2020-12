कऱ्हाडातील जुबेरच्या खूनप्रकरणी आणखी एक ताब्यात; तीन संशयितांना सात दिवसांची कोठडी

कऱ्हाड (जि. सातारा) : पूर्वीच्या भांडणातून येथील भाजी मंडईतील जुबेर आंबेकरी याच्या खूनप्रकरणी शहर पोलिसांनी काल शुक्रवारी आणखी एका संशयितास ताब्यात घेतले. आरबाज फिरोज बेपारी (वय 22, रा. भाजी मंडई, गुरुवार पेठ, कऱ्हाड) असे त्याचे असून, अन्य तीन संशयितांना न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. पोलिसांची माहिती अशी, येथील भाजी मंडईत जुबेर आंबेकरी या युवकाचा पूर्वीच्या भांडणातून डोक्‍यात फरशी घालून व चाकूने व दांडक्‍याने मारहाण करून खून झाला होता. याप्रकरणी शहर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह अरीन सय्यद (वय 23) व सईद शिकलगार (वय 27 दोघे रा. भाजी मंडई, गुरुवार पेठ, कऱ्हाड) यांना ताब्यात घेतले होते. दरम्यान, या गुन्ह्यात काल आरबाज फिरोज बेपारी या चौथ्या संशयितास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. न्यायालयाने तिघांनाही सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बी. आर. पाटील तपास करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

