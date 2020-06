फलटण (जि. सातारा) : निंबळक (ता. फलटण) येथे गावच्या तीन बाजूंनी ओढा असून, एका बाजूने कालवा आहे. ओढ्यात साचलेल्या गाळामुळे तुंबलेले सांडपाणी व कालव्याच्या पाण्याच्या दलदलीमुळे गावाचे आरोग्य धोक्‍यात आले असताना गावचे सुपुत्र उद्योजक राम निंबाळकर हे स्वच्छता दूत म्हणून पुढे येत त्यांनी 20 लाख रुपये खर्च करून या ओढ्याला भरावा देत त्याच्या खोलीकरणासह रुंदीकरण केल्याने गावचे आरोग्य अबाधित राहण्यास मदत झाली आहे. गुणवरे रस्ता ते कुंभारवस्तीपर्यंतच्या अर्ध्या किलोमीटर रस्त्याचे खडीकरण आणि दरम्यानच्या पुलाचे काम सुरू केले आहे. गावाच्या सभोवतालचा परिसर वेड्याबाभळींनी वेढला असताना ही झाडे काढून परिसर स्वच्छ केला आहे. गेला महिनाभर त्यांच्या पोकलेनच्या साह्याने गावातील स्वच्छता मोहीम सुरू असल्याचे सरपंच शशिकला कापसे यांनी सांगितले. श्री. निंबाळकर यांनी यापूर्वी लाखो रुपये खर्च करून ग्रामदैवत श्री निमजाईदेवी मंदिराचा जीर्णोध्दार केला आहे. गावच्या ग्रामपंचायतीची देखणी इमारत उभी करण्यातही त्यांचे योगदान आहे. श्री. निंबाळकर हे आपल्या प्रत्येक वाढदिवसाला जिल्हा परिषद शाळा निंबळकला सुमारे 25 हजार रुपयांचा धनादेश देतात. गावातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळण्यासाठी त्यांचे विशेष प्राधान्य असते. श्री. निंबाळकर यांच्यासारखे दानशूर व्यक्तिमत्त्व आपल्या गावात असावे, असे प्रत्येक गावातील लोकांना वाटते. निंबाळकर यांनी गावात स्वच्छता मोहीम राबवून ओढ्याच्या केलेल्या या कामामुळे पाण्याचा विसर्ग सुरळीत होऊन निंबळकचे आरोग्य अबाधित राहण्यास मदत होणार असल्याने पंचायत समितीचे सदस्य संजय कापसे, सरपंच शशिकला कापसे यांच्यासह ग्रामस्थांनी त्यांना धन्यवाद दिले आहेत. पोलिसांची फसवणूक करणारा पुण्यात सापडला

