अरे बापरे... कोरोना बाधितांत सर्वाधिक युवक

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः जिल्ह्यात आतापर्यंत कऱ्हाड तालुक्‍यात सर्वाधिक 355 कोरोना बाधित रुग्ण सापडले आहेत. त्यात वयाची पन्नाशी पार केलेल्या पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. बाधितांमध्ये 21 ते 40 वयोगटातील रुग्णांची संख्या पावणेदोनशेच्या जवळ आहे, तर पन्नाशी ओलांडलेल्या वयोगटातील बाधित रुग्णांची संख्या 80 च्या घरात आहे. सध्या कोरोनाचा संसर्ग फोफावत असून, त्यापासून दूर राहण्यासाठी ज्येष्ठांसह युवा वर्गानेही खबरदारी घेण्याची गरज त्यातून दिसून येते. जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या बाराशेच्या जवळ पोचली आहे. त्यात कऱ्हाड तालुक्‍याचा सर्वाधिक 355 रुग्णांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात बाधित 49 मृतांपैकी कऱ्हाडमधील अवघ्या सहा जणांचा समावेश आहे. त्यातही ढेबेवाडी फाटा मलकापुरातील 47 वर्षाचा बाधित वगळता उर्वरित मृत 50 वर्षांच्या पुढील आहेत. त्यात म्हारुगडेवाडत्तील 54 वर्षीय, विंगमधील 50 वर्षीय, वडगाव-उंब्रज येथील 59 वर्षीय, चिखलीतील 69 वर्षीय, तर कऱ्हाड शहरातील 75 वर्षीय बाधिताचा समावेश आहे. मधुमेह, हृदयरोगाशिवाय अन्य व्याधी असलेल्यांचा त्यात समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. कऱ्हाड तालुक्‍यातील 350 पैकी 220 रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. सुमारे 125 बाधित हे रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. साडेतीनशेचा टप्पा पार केलेल्या बाधितांच्या वयोगटावर नजर टाकली असता 21 ते 40 वयोगटातील बाधितांची संख्या अधिक आहे. एक ते दहा वर्षे वयोगटातील 23, 21 ते 30 वयोगटातील सुमारे 80 रुग्ण, तर 31 ते 40 वयोगटातील रुग्णांची संख्या 73 असल्याचे दिसून येते. 41 ते 50 वयोगटातील रुग्णांची संख्याही 60 असून, 51 ते 60 वयोगटातील रुग्णांची संख्या 46 आहे. 71 ते 80 व 81 ते 90 वयोगटातील रुग्णांची संख्या अनुक्रमे 11 व 3 आहे. नियमांचे काटेकोर पालन गरजेचे

बाधितांची संख्या पाहता युवा वर्ग त्यात अधिक असल्याने काळजीत भर पाडणारी ही बाब आहे. मास्कचा वापर, वारंवार हात धुणे, शारीरिक अंतर, गर्दीपासून दूर राहणे आदींसह शासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन काटकोरपणे करणे गरजेचे आहे, अन्यथा लॉकडाउन शिथिल झाल्यापासून बाजारपेठ, रस्त्यासह सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी विचारात घेता बाधितांच्या संख्येवर आवर घालणे अवघड होणार आहे. इनकमिंगने वाढतोय पाटणचा कोरोना रेट, गावागावांत सापडताहेत मुंबई व पुण्यातून आलेले रुग्ण

