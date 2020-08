महिलांनी मांडल्या ऑनलाइन तक्रारी, जिल्हा परिषदेकडून होणार पुढील कार्यवाही

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कोरोनामुळे यंदा महिलांच्या ग्रामसभा रद्द कराव्या लागल्या. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन संधी दिली होती. त्यात जिल्ह्यातील 20 हून अधिक महिलांनी आपले ऑनलाइन गाऱ्हाणे मांडले. त्यात महिलांनी घरगुती गॅसजोडणी, आधार नोंदणीसह अन्य विषयांवर आपल्या तक्रारी मांडल्या. महिलांना आपल्या सार्वजनिक व वैयक्तिक समस्या मांडण्यासाठी तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला महिलांच्या ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महिलांच्या ग्रामसभा घेण्यात येतात. त्याला अलीकडे चांगला प्रतिसादही मिळू लागला आहे. मात्र, यंदा कोरोनाने डोके वर काढल्यामुळे मोठ्या संख्येने एकत्र येण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्याचा विचार करून शासनाने यंदा ग्रामसभा रद्दच करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शासनाने महिलांना त्यांच्या समस्या, प्रश्न मांडण्यासाठी ऑनलाइन संधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत त्यांच्या समस्या मांडण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील कऱ्हाड, वाई, खंडाळा, पाटण तालुक्‍यांतील 20 हून अधिक महिलांनी त्यांची गाऱ्हाणी ऑनलाइन मांडली. त्यात महिलांनी प्रामुख्याने त्यांच्या घरकुलांचा प्रश्न मांडला आहे. डी सर्व्हेचे मानधन मिळाले नसल्याचाही प्रश्न मांडला. त्यांचे प्रश्न पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा परिषदेकडून संबंधित तालुक्‍यांच्या पंचायत समित्यांकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्या पंचायत समित्यांकडून संबंधित ग्रामपंचायतीकडे पाठवण्यात येणार आहे. ""सातारा जिल्ह्यातील महिलांनी पहिल्यांदाच आपल्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे ऑनलाइन मांडल्या आहेत. त्या तक्रारी संबंधित पंचायत समित्यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवल्या आहेत.''

-अविनाश फडतरे,

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्हा परिषद, सातारा संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara Online Complaints Lodged By Women, Further Action Will Be Taken By Zilla Parishad