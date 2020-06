चेंबूरहून आलेल्यांमुळे पळसगावकरांना चिंता

कातरखटाव (जि. सातारा) : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्च महिन्यापासून सर्वत्र लॉकडाउन होता. लॉकडाउन कडक पाळले असले, तरी गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या मार्गाने मुंबई- पुणे येथील लोकांनी गावाकडे धाव घेतली आहे. पळसगाव या गावात गेल्या दोन महिन्यांत अंदाजे 100 लोकांनी धाव घेतली आहे. 25 मे रोजी तीन वाहनांमधून दोन महिला, दोन मुली व पाच पुरुष असे एकूण नऊ लोक पळसगाव येथे आले होते. या प्रवासी लोकांना येथील प्राथमिक शाळेत क्‍वॉरंटाइन करण्यात आले होते. दोन दिवसांपूर्वी या क्वारंटाइन करण्यात आलेल्या लोकांमधील एका 41 वर्षीय युवकास श्‍वसनाचा त्रास सुरू झाल्याने त्याला थेट सातारा येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याच्या घशातील स्त्रावाचे नमुने तपासणीसाठी पुणे येथे पाठविण्यात आले होते. आता तपासणी अहवाल आल्यानंतर संबंधित युवक बाधित असल्याचे निदर्शनास आले. सोमवारी रात्री या युवकास ताब्यात घेऊन मायणी येथील कोरोना उपचार केंद्रात पाठविण्यात आले. या युवकाची पत्नी व दोन मुली, तसेच सोबत आलेले गावातीलच एक कुटुंब पती- पत्नी, चुलत भाऊ व मेहुणा अशा एकूण नऊ जणांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या तपासणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यांना मायणी येथील विलगीकरण कक्षात हलविण्यात आले आहे. कुटुंबातील इतर पाच सदस्यांनाही खबरदारी म्हणून मायणी येथे विलगीकरण कक्षात दाखल करण्यात आले. या प्रकारामुळे पळसगाव परिसरात चांगलीच खळबळ माजली आहे.

तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. युनूस शेख, पोलिस निरीक्षक अशोक पाटील, डॉ. संतोष मोरे, डॉ. वैशाली चव्हाण आदी कोरोना समितीतील अधिकाऱ्यांनी गावास भेट दिली असून, परिसर सील करण्यात आला आहे.

