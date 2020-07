महापुराच्या मुकाबल्यासाठी "हा' भाग सज्ज

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः मागील वर्षीच्या महापुरात नदीकाठच्या गावांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचबरोबर पुरात अडकलेल्यांना तत्काळ बोटींची उपलब्धताही झाली नाही. त्याचा विचार करून प्रशासनाने यंदा संभाव्य पुराच्या पार्श्वभूमीवर जय्यत तयारी केली आहे. त्याअंतर्गत सध्या सात बोटी, साहित्यासह तज्ज्ञांची फौज संभाव्य महापुराचा सामना करण्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आली आहे. मागील वर्षी 2005 पेक्षाही महाभंयकर महापूर आला होता. त्यात नदीकाठच्या अनेक गावांचा परिसर पाण्याखाली गेला होता. त्याचबरोबर नदीकाठची शेतीचेही नुकसान झाले होते. हे नुकसान अजूनही भरून निघालेले नाही. पुराचे पाणी गावात शिरू लागल्याने नागरिकांना गावाबाहेर पडण्यासाठी तातडीने बोटींचीही उपलब्धता झाली नव्हती. त्याचा विचार करून प्रशासनाने यंदा मोठी सज्जता ठेवली आहे. दरवर्षी महापूर आल्यावर नदीकाठची तांबवे, कार्वे, रेठरे बुद्रुक, आटके, शेरे, सुपने, कऱ्हाड शहरातील पाटण कॉलनी, दत्त चौकाचा परिसर पाण्याखाली जातो. तेथील नागरिकांची घरेही पाण्याखाली जातात. त्यामुळे त्यांना स्थलांतरित करावे लागते. मागील आठवड्यात संभाव्य पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे तालुक्‍याला मदतकार्यासाठी दोन रबर बोटींसह साहित्य देण्यात आले. जिल्हा व्यवस्थापन अधिकारी देविदास ताम्हाणे यांनी त्या बोटी व साहित्य प्रांताधिकारी उत्तम दिघे व तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्यामध्ये प्रत्येक बोटीसोबत 25 अश्‍वशक्तीचे इंजिन, पाच जीवरक्षा जॅकेट, पाच रिंग, दोरखंड आदी साहित्यही देण्यात आले आहे. सध्या कऱ्हाड पालिकेकडील एक रबर बोटही उपलब्ध आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे पंचायत समितींना प्रत्येकी दोन बोटी देण्यात आल्या आहेत. त्या बोटी लवकरच पुराच्या मुकाबल्यासाठी उपलब्ध होतील. चारच दिवसांपूर्वी एनडीआरएफचे पथक येथे दाखल झाले आहे. त्यामध्ये एक अधिकारी आणि 21 जवानांचा समावेश आहे. त्या पथकाच्या दोन बोटी कार्यरत राहणार आहेत. अशा सात बोटींची फौज संभाव्य महापुराचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडून सज्ज ठेवण्यात आली आहे. महापुराच्या काळात लोकांनी घाबरून न जाता त्यातून बाहेर कसे पडावे, याचे एनडीआरएफच्या जवानांकडून प्रात्यक्षिक आणि प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर गावातील तरुण, तलाठी, ग्रामसेवकांना बोट कशी जोडायची, तसेच नदीपात्रात कशी चालवायची, याचे प्रात्यक्षिकही देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. संभाव्य महापुराच्या पार्श्वभूमीवर कऱ्हाड शहर व तालुक्‍यासाठी सात बोटी उपलब्ध आहेत. महापुरात बचाव कार्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी ही सज्जता ठेवण्यात आली आहे. - अमरदीप वाकडे, तहसीलदार, कऱ्हाड (संपादन ः संजय साळुंखे) Video : ऐका क्वारंटाइन वाल्यांची कथा

