बातमी कामाची! महिला बचतगटातून कमवा लाखोंची कमाई; कशी ते वाचा!

सातारा : राज्यातील महिला बचत गटाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून यावी, यासाठी ग्रामीण महिलांना बचतीस प्रवृत्त करुन बचतीच्या माध्यमातून विविध योजनाव्दारे वित्त साहाय्य व उद्योग व्यवसायाचा माध्यमातून स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा या मुख्य उद्देशाने महिला बचत गट वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना झालेली आहे. राष्ट्रीय महिला कोष व महामंडळ पुस्त्कृत कार्यक्रमाखाली बचत योजन मुदत कर्ज (टर्म लोन) स्वरुपात वित्त साहाय्य विविध योजनाच्या माध्यमातून दिले जातो. महिला बचत गट ही केवळ कागदावरील शासकीय योजना नसून महिला सबलीकरण, सक्षमीकरण आणि सशक्तीकरणाची एक सुप्त क्रांतिकारी चळवळ आहे. महिला बचत गटामुळे कित्येक स्त्रियांना आत्मसन्मान मिळाला आहे. बचतगट कसा तयार करावा, त्याचे फायदे काय, शासनस्तरावर कोणती मदत होते यांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात. बचत गट म्हणजे काय? बचत गट म्हणजे नक्की काय, हे बऱ्याच लोकांना माहित नसते. एकत्रीकरणाचे जाज्वल्य म्हणजे बचत गट. 'एक से भले दो और दो से भले तीन' किंवा 'एक और एक ग्यारहा' अशी बरीच हिंदी काव्यं आणि गाणी आपण सर्वांनी लहानपणापासून ऐकली आहेत; पण वास्तवतेशी ह्या गाण्यांचा किती संबंध आहे किंवा ह्या गाण्यांचा गूढ अर्थ जाणून घेण्याचा आपण कधी प्रयत्नसुध्दा नाही केला. बचत गट हाच गूढ अर्थ दर्शवितो आणि उद्योगधंद्यात अनुभव देतो. मल्ल्या गेलाय लंडनला... मल्ल्याच्या चुका ज्या बॅंकेने केल्या, त्या बॅंकेला पैसे द्यायचे का?; सभापतींचा रिझर्व्हवर घाव महिला बचत गटांचे प्रकार कोणते? महिला बचतगट

ग्रामीण बचत गट व शहरी बचत गट

दारिद्र्यरेषे खालील बचत गट व दारिद्र्य रेषे वरील बचत गट बचत गटांमध्ये किमान किती सदस्य लागतात? बचत गटांमध्ये किमान १० सदस्य व २० हुन कमी नोंदणी करणा-या संस्था कुठल्या? ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद, महानगरपालिका आदी स्वायत्त संस्थांनी नेमलेले अधिकारी नाबार्ड, महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी मंडळे व अशासकीय संस्था देखील बचतगटांची नोंदणी करतात. बचतगटाचे फायदे संघटनबळ वाढते. काटकसरीची सवय लागते. बचत गटामुळे अडीअडचणींच्या वेळेस तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागत नाही. त्वरित व सुलभरित्या कर्ज पुरवठा होतो व सभासदांना बचतीची सवय लागते आणि बँकेचे व्यवहार माहिती होतात. सावकारी कर्जाच्या तुलनेत अत्यंत कमी व्याजदरात आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होते त्यामुळे सदस्यांच्या एकमेकांच्या आर्थिक अडचणी सोडविल्या जातात. सभासदांमध्ये परस्पर सहकार्य व विश्वास निर्माण होतो. सभासदांना अंतर्गत कर्ज पुरवठा अल्प व्याजदराने होतो. महिला घराबाहेर पडून त्यांना नवीन बाबी शिकण्याची संधी मिळते. महिला स्वावलंबी होतात. महिलांना बचत, कर्ज घेणे व परतफेड करणे अशा आर्थिक व्यवहारांची माहिती होते व त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. सरकारच्या लोककल्याणाच्या विविध योजनांची माहिती होते. सातारा मेडिकल कॉलेजचा प्रश्न सुटणार; खासदार उदयनराजेंची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा बचतगटांमार्फत व्यवसाय करता येतो का? हो, बचतगटांमार्फत व्यवसाय करता येतो. मात्र, त्या करिता महिलांमध्ये व्यवसायिकाची मानसिकता रुजविणे नितांत गरजेचे असते, शासन देखील बचतगटांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. बचत गटासाठी शासनाच्या योजना अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या महिला बचत गटांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आता सामाजिक न्याय विभागातर्फे राज्यभरात जवळपास ५०० मिनी ट्रॅक्टर्सचे वितरण केले जाते. यासाठी सरकार 90 टक्के अनुदान देते व केवळ 10 टक्के वाटा महिला बचत गटांना उचलावा लागतो.

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींच्या बचत गटास ग्रामविकास विभागाच्या ग्राम स्वरोजगार योजनेत प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व गट विकास अधिकारी, (पंचायत समिती) यांचेकडून स्वयंरोजगारासाठी रु.10,000 अनुदान दिले जाते व त्यावर बॅंकेकडून रु.15,000 कर्ज असे एकूण रु.25,000 खेळते भांडवल दिले जाते.

शहरी भागातील व्यक्तींच्या बचत गटास आयुक्त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन यांच्या सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेत उपायुक्त, महानगरपालिका व मुख्याधिकारी, नगरपालिका यांचेकडून स्वयंरोजगारासाठी रु.1.25 लाख (50%) अनुदान दिले जाते व उर्वरित 50% रक्कम रु. 1.25 लाख राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्जरूपाने मिळते.

शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास आयुक्त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन यांच्या सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेत उपायुक्त, महानगरपालिका व मुख्याधिकारी, नगरपालिका यांचेकडून स्वयंरोजगारासाठी 15% परंतु कमाल रु. 7500 इतके अनुदान शासनाकडून दिले जाते. हे अनुदान राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडील जास्तीत जास्त कर्ज रु. 50,000 वर दिले जाते.

राष्ट्रीयकृत बॅंका गटाच्या बचतीच्या प्रमाणावर 1:2 ते 1:4 या प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने गटास कर्ज देतात.

सहकारी बॅंका बचत गटाच्या बचतीच्या प्रमाणात म्हणजेच 1:1 ते 1:4 या प्रमाणात व्यवसायासाठी कर्ज देतात.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया बचत गटातील सदस्याला घरबांधणीसाठी रु. 50,000 व भुखंड खरेदीसाठी रु. 25,000 कर्ज 7.75 % व्याजदराने देते.

कार्यरत असलेल्या बचत गटास एक वर्षानंतर प्रती सभासद रू. 1000 व जास्तीत जास्त रू. 25000 पर्यंत व्यवसायासाठी खेळते भांडवल (कॅश क्रेडीट) मिळते.

दारिद्रय रेषेखालील बचत गटास व्यवसायासाठी रू. 1.25 लाख किंवा 50% यापैकी कमी असेल त्या रकमेएवढे अनुदान मिळते.

नक्कीच महिलांनी बचतगट चालू करून आपला सर्वांगीण विकास करून घ्यावा. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांना मिळणार चालना; आरोग्यमंत्र्यांनंतर उदयनराजेंची रेल्वेमंत्र्यांना भेट, गोयलांकडे केल्या या महत्वपूर्ण मागण्या बचतगट कसा स्थापन कराल? एखाद्या नवीन संकल्पनेची सुरुवात करणे अवघड नाही, पण ती कल्पना सतत चालू ठेवणे आणि पूर्ण करणे ही मात्र अवघड गोष्ट आहे. एखादे मूल चालायला शिकताना जसे पडते, तसेच एखादी नवीन कल्पना राबवताना होते. मूल चालायला शिकत असते तेव्हा प्रथम बसते, रांगते, मग उभे राहू बघते. कधी कधी धडपडते, खाली पडते, नंतर अडखळत पावले टाकते. पण एकदा ‘चालणे’ शिकल्यावर मात्र पाळायला लागते आणि घरभर धावते. तसेच नवीन कामाच्या बाबतीतही घडते. सर्व प्रगती एका दमात होऊ शकत नाही. ध्येय गाठण्यासाठी धीर धरावा लागतो. वेळ खर्च करावा लागतो. प्रयत्न नेटाने करावे लागतात, तेव्हाच ध्येय साध्य होऊ शकते. बचतगटाच्या स्थापनेमध्ये गटाचे पैसे गुंतविलेले असतात, गटातील लोकांची धडपड व प्रयत्न यांचाही बराच मोठा वाट असतो म्हणून अगदी सुरुवातीपासून ते कार्य त्या लोकांचेच असणे आवश्यक आहे. आता आपण बचतगटाच्या स्थापनेमध्ये कोणत्या पायऱ्या आवश्यक आहेत, ते बघू या. प्रेरणा : प्रेरणा हीच बचतगटाची गुरुकिल्ली आहे व सुरुवातीला तर तिचे फारच महत्त्व आहे. काही महिला बचतगट स्थापन करण्यास अगदी सहज प्रेरित होतात, कारण त्यांच्या मनात एक अशी आशा दडलेली असते, की ह्या बचतगटाच्या कामामुळे आपणास बाहेरील पैशांची मदत मिळेल. पण काही महिला मात्र त्यांना खरोखर पैशाची गरज असूनही बचतगटाच्या कामापासून दूरच राहतात. कारण त्यांना वाटते, की बचतगट हे पैसेवाल्यांचे काम आहे, आपले नाही. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत व वेळ आहे त्यांनीच हे करावे. आपण त्या भानगडीत कशाला पडायचे? आपल्यासाठी हे नाही. आपल्याजवळ बचत करायला पैसे आहेत कुठे? त्यामुळे बचतगटात सामिल होण्याची आपली लायकीच नाही असे त्यांना वाटते. काही महिलांना मागच्या वेळी अशाच तऱ्हेच्या भिशी वगैरे गोष्टींचा काही वाईट अनुभव आलेला असतो, त्यामुळे मागील अनुभवाच्या धसक्याने त्या परत यात भाग घ्यायला तयार होत नाहीत. ह्या सर्व प्रकारच्या महिलांना बचतगट म्हणजे काय, तो कसा स्थापन करावा आणि कशासाठी स्थापन करावा हे स्पष्ट करून सांगणे, ही पहिली पायरी होय. कुठल्याही प्रकारे हा उद्देश सफल करावयाचा असेल तर लोकांचा सहभाग व चर्चा आणि शंका निरसन करणे हे फार गरजेचे आहे. एखाद्या चांगल्या तऱ्हेने काम करणाऱ्या बचतगटाचा कार्यकर्ता दुसऱ्या बचतगटाची स्थापना करण्यास लोकांना फार चांगल्या प्रकारे प्रेरित करू शकतो व स्वतःच्या बचतगटाचे उदाहरणही दाखवू शकतो. गटाची स्थापना : एखादा १० ते २० महिलांचा गट बचतगटाची स्थापना करण्यास तयार झाला, की त्यांची स्वतंत्र सभा घ्यावी. ह्या सभेत बचतगटाची कल्पना, नियम, अटी, कामकाज व्यवस्थितपणे समजावून सांगणे ही दुसरी पायरी होय. त्यांनी नंतर बचतगटाच्या उद्घाटनाची तारीख ठरवावी. एवढे जरी केले, तरी गटातील सभासदांना खऱ्या अर्थाने कार्यपद्धती व तिचे परिणाम लक्षात येतातच असे नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची गरज असते. पुष्कळ खेडेगावांत असेच घडते, म्हणून पहिले ६ महिने कामाचा अन्य्भाव मिळवण्यासाठी राखून ठेवावे लागतात व बचतगटाचे कार्य करणे शक्य आहे का, ते आजमावून बघावे लागते. सुरुवातीची सभा : गटाला सर्व नियमांचे आकलन झाल्यावर (प्रकरण ५ पहा) त्यातील लोक बचतगटाच्या स्थापनेस मान्यता देतात. ही तिसरी पायरी होय. या सभेत गटप्रमुखांची निवड होते, तसेच नेहमी महिन्यातील कोणत्या वारी सभा घ्यायची तो वर आणि वेळ ठरवली जाते पहिले महिने हिशेब सध्या वहीवरच लिहिले जावेत. तिमाही मूल्यांकन : दर तीन महिन्यांनी कामकाजाचे मुल्यांकन करणे ही एक आवश्यक पायरी आहे. सभासदांनी नियमांचे पालन केले नाही, पैसे वेळेवर भरले की नाही हे पाहावे. तसेच सर्व सभासदांना एकत्र गटात काम करणे आवडते की नाही, ते पहावे. सभासदांचे एकमेकांशी जमते की नाही ते पहावे. बचतगटाची स्थापना : पहिल्या दोन महिन्यानंतर म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यानंतर सभासदांना आपण नियमांचे पालन करू शकतो की नाही, हे कळू शकते. या वेळी जर सभासदांची इच्छा असेल तर बचतगटाची रितसर पुन्हा स्थापना होऊ शकते, अन्यथा नाही.

