वाई शहर टपाल कार्यालय ठेवीदारांत अस्वस्थता

वाई (जि. सातारा) : गेल्या 15 दिवसांपासून वाई शहर टपाल कार्यालयाचे कामकाज ठप्प आहे. खात्यात पैसे असूनही केवळ कार्यालय बंद असल्याने सतत हेलपाटे मारूनही अडचणीच्या काळात पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे खातेदार व ठेवीदारांचा खोळंबा होत असून, त्यांच्यात अस्वस्थता दिसून येत आहे. सामान्य नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. येथील मधली आळीत एका खासगी इमारतीत वरच्या मजल्यावर भाड्याच्या जागेत वाई शहर टपाल कार्यालय आहे. या जागेचा भाडेकरार दोन वर्षांपूर्वी संपला आहे. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत सौजन्य म्हणून जागा मालकाने आजवर कोणतीही आडकाठी आणली नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार दोन महिने या कार्यालयाचे कामकाज बंद होते. लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आल्यानंतरही 27 मे पासून कार्यालय बंद आहे. कार्यालयातील लोकांच्या वाढत्या वर्दळीमुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याची भीती असल्याने संबंधित घर मालकाने टपाल कार्यालयाच्या जिन्याच्या गेटलाच कुलूप लावले असून, त्यामुळे शहर कार्यालयाचे कामकाज ठप्प आहे. दरम्यान, यासंदर्भात अल्प बचत एजंटांनी संबंधित पोस्ट मास्तर आणि मुख्य टपाल कार्यालयाकडे विचारणा केली असता कार्यालय कधी सुरू होणार हे सांगता येत नाही. तुमची तक्रार काय आहे, त्या संबंधीचे निवेदन द्या, अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. त्याप्रमाणे सातारा विभागीय कार्यालयाकडे निवेदनेही दिली आहेत. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य दखल घेतली नसल्याचे दिसून येते. सर्व कागदपत्रे कार्यालयात कुलूप बंद असल्याने खाते बंद झालेल्या ठेवीदारांना आपल्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे पैसे असूनही खोळंबा अशी ठेवीदारांची अवस्था झाली आहे. अल्प बचत एजंटांचे मागील एप्रिल, मे व चालू जून महिन्याचे आरडी लॉट भरणे बाकी आहेत. सदरची रक्कम एजंटांकडे पडून आहे. त्याची जोखीम कोण घेणार असा सवाल करून विभागीय टपाल कार्यालयाने यामध्ये त्वरित लक्ष घालून शहर कार्यालय सुरू करावे, अशी मागणी ठेवीदार व खातेदार यांच्याकडून होत आहे जागेचा प्रस्ताव लालफितीत, उद्धट उत्तरे वाई शहर टपाल कार्यालय अन्य ठिकाणी सुरू करण्यासाठी जागा शोधण्याचे काम सुरू असून, दोन ते तीन जागाही पहिल्या आहेत. या जागेचा प्रस्ताव लालफितीच्या कारभारात अडकला असल्याचे समजते. याबाबत वाईतील मुख्य कार्यालयाशी तसेच पोस्ट मास्तर यांनी आम्हाला माहिती देण्याचा अधिकार नाहीत. त्यासाठी सातारा विभागीय कार्यालयातील विरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा असे उद्धटपणे उत्तर दिले. त्या ठिकाणी फोन वरून संपर्क साधला तर उचलला गेला नाही, असा अजब कारभार टपाल कार्यालयाचा आहे.

Web Title: Satara Post Customers Are Frustrated As They Are Not Getting Their Own Money From Account