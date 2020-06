दुबार पेरणीचे "त्यामुळे' संकट, उंब्रजसह परिसरात स्थिती

उंब्रज (जि. सातारा) : उंब्रजसह परिसरात गेल्या काही दिवासांपासून पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे पेरण्या झालेल्या खरिपातील सोयाबीन, भुईमूग यांसारख्या पिकांवर दुबार पेरणीचे संकट घोंघावू लागले असून, काही दिवसांत पाऊस न पडल्यास उगवून आलेली पिके पावसाअभावी करपून जाण्याच्या स्थितीत आहेत. जमिनीमध्ये ओल नसल्याने पेरणी केलेली बियाणे उगवून न आल्यास शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणी करण्याचे संकट ओढवण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्‍त होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर्षी मृगाच्या पूर्वसंध्येला मॉन्सूनपूर्व पावसाने चांगली हजेरी लावून सुखद धक्का दिला. वेळेवर पाऊस आल्याचे पाहून बळीराजा सुखावला. मात्र, हे सुखावलेपण क्षणिक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रारंभ दणक्‍यात करणाऱ्या पावसाने खंडाचा मुक्काम वाढल्यामुळे बळीराजा आता चिंतेत सापडलेला आहे. सध्या सोसाट्याचा वारा वाहू लागला आहे. ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू झाला असून, सध्या तरी पाऊस पडण्याची शाश्वती दिसत नाही. जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली. या वेळी शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व मशागती उरकून घेत पेरणीची कामे केली. त्यात यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीन, भुईमूग पिकाच्या पेरणीकडे शेतकऱ्यांनी कल दिल्याचे दिसून येत आहे; परंतु पुन्हा पाऊस न पडल्याने दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले आहे. त्यातच कोरोनामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडलेले आहे, तर मशागतीस आलेला खर्च, बी- बियाणे, लागवड आदी कामांसाठी शेतीत घातलेला खर्च भागवण्यापुरतेही उत्पन्न निघत नसल्याने आधीच तोट्यात असलेली शेती आणि त्यात दुबार पेरणीचे संकट यामुळे शेतकरी चिंतेच्या छायेखाली आहे. शेतकरी हवालदिल पाऊस लांबणीवर गेल्याने शेतकरी आभाळाकडे टक लावून पावसाची आतुरतेने वाट पाहात आहेत. येत्या काही दिवसांत समाधानकारक पाऊस न आल्यास दुबार पेरणी करण्याचा प्रसंग शेतकऱ्यावर येणार असून, याच चिंतेने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.



