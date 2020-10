कोरोनातही बलवंत फाउंडेशनतर्फे गोदानाची परंपरा कायम

दहिवडी ( जि. सातारा) : हिंदू धर्मात अधिक महिन्यात भूदान, अन्नदानाबरोबर गोदानालाही मोठे महत्त्व आहे. गोपालनाच्या माध्यमातून गरजूंच्या संसारास हातभार लागणार आहे. या उपक्रमामुळे बलवंत फाउंडेशन संस्थाचालकांना सामाजिक कार्याच्या समाधानाबरोबर धार्मिकदृष्ट्या पुण्यकर्माचे फळ मिळणार आहे, असे प्रतिपादन वडगाव (ता. खटाव) येथील जयराम स्वामी मठाचे मठाधिपती विठ्ठल स्वामी महाराज यांनी केले. येथील बलवंत फाउंडेशनच्या वतीने दरवर्षी गरजू लोकांना देशी गाईंचे वाटप केले जाते. आत्तापर्यंत फाउंडेशनच्या माध्यमातून माण-खटावसह जिल्ह्यात शेकडो गायींचे वाटप करण्यात आले आहे. यावर्षी कोरोना संसर्गजन्य आजाराची परिस्थिती असतानाही फाउंडेशनच्या वतीने गोदानाची परंपरा जोपासण्यात आली. श्री विठ्ठल स्वामी महाराज यांच्या हस्ते फाउंडेशनचे संस्थापक व शिक्षक बॅंकेचे माजी अध्यक्ष बलवंतराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली हे वाटप करण्यात आले. या वेळी संचालक सुशील शिंगाडे, लक्ष्मणराव शिंगाडे, संगीता शिंगाडे, तडवळ्याचे सरपंच डॉ. महादेव पाटील, विद्यासागर माने, दीपक गिरी, रामभाऊ ओंबासे, आबाजी सुळ, प्रल्हाद लोखंडे, वैभव साळुंखे, सुधीर गिरी, डॉ. बेलदार यांची उपस्थिती होती. बलवंत पाटील म्हणाले, ""प्राचीन काळापासून भारतात गाईला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोरोना परिस्थितीत देशी गायीचे दूध, तुप, शेण, मूत्र आदींच्या आयुर्वेदिक उपचाराचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. यावर्षी कोरोना परिस्थितीमुळे मर्यादित स्वरूपात गाई दान केल्या आहेत. भविष्यकाळात हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणार असून, दरवर्षी एक हजार गाईंचे वाटप करण्याचा मानस आहे.'' संपादन : पांडुरंग बर्गे

