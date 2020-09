कऱ्हाडला अडीचशे कोविड योद्धे कोरोनाच्या कचाट्यात

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कोविडचा जिल्ह्याचा हॉटस्पॉट बनलेल्या कऱ्हाड तालुक्‍यात कोरोनाने कोविड योद्‌ध्यांभोवतीही विळखा आवळला आहे. आरोग्य, पोलिस, महसूलसह विविध विभागांसह राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतीलही तब्बल 250 हून अधिक कोविड योद्धे कोरोनाच्या कचाट्यात आहेत. हे योद्धे बाधित झाल्याने तेथील कामात विस्कळितपणा आला आहे. त्याचा परिणाम शासकीय यंत्रणेवरील ताण वाढण्यात झाला आहे. बाधितांवर कोविड हॉस्पिटलसह केअर सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत. "घरी राहा, सुरक्षित राहा...' असे आवाहन करत शासन सामान्य नागरिकांना कोरोनापासून मुक्त होण्याचे आवाहन करत आहे. त्याबरोबर टप्प्याटप्प्याने शासकीय कार्यालयेही उघडली जात आहेत. त्यांची कामेही पूर्ववत होत आहेत. प्रत्यक्षात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे काम सुरू झाल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, अनलॉकपासून आतापर्यंतचा काळात कऱ्हाड तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा विळखा वाढला आहे. त्यात शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी बाधित झाले आहेत. सर्वाधिक आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बाधित ठरले आहेत. त्या पाठोपाठ पोलिस, महसूल विभागाचा क्रमांक लागतो. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतील कर्मचारीही मोठ्या प्रमाणात शहरात बाधित ठरताहेत. तालुक्‍यातील दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील कर्मचारी बाधित ठरल्याने काही कालावधीसाठी ही केंद्रे बंद होती. त्यामध्ये कोळे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र काही दिवस बंद होते. कालपासून रेठरे बुद्रुक येथील आरोग्य केंद्र बंद आहे. येथील वेणूताई उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षकांसह तब्बल 20 जण बाधित आहेत, तर त्यांचे नातेवाइकांसह 30 जण बाधित आहेत. पोलिस खात्यातही तीच स्थिती आहे. पालिकेचे सहा कर्मचारी बाधित आहेत. चार सफाई कर्मचारी तर दोन नागरी आरोग्य केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. पाच तलाठी, तीन मंडलाधिकारी, पाच पोलिस पाटील, पंचायत समितीचे काही कर्मचारी, पशुवैद्यकीय खात्याचे कर्मचारी असे तब्बल 15 कोरोना योद्धे बाधित ठरले आहेत. संपादन : पांडुरंग बर्गे

