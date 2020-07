कोरोना चाचणीसाठी "या' हॉस्पिटमध्ये दोन अद्ययावत उपकरणे

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये कोरोना चाचणीसाठीची दोन अद्ययावत उपकरणे उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे येथे प्रतिदिन तब्बल 150 ते 200 कोरोना चाचण्या करणे शक्‍य होणार आहे. त्या अत्याधुनिक उपकरणांमुळे कोरोना चाचणीच्या गुणवत्तेतही वाढ होणार आहे, अशी माहिती कृष्णा चॅरिटेबल ट्रस्टचे अद्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांनी दिली. जिल्ह्यातील सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त रूग्णांना बरे करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या कृष्णा हॉस्पिटलने कोरोनामुक्तीच्या मोहिमेत सातत्याने महत्वाची कामगिरी बजाविली. कोरोनाग्रस्त रूग्णांवर यशस्वी उपचार करण्याबरोबरच कृष्णा हॉस्पिटलने कोरोना लस संशोधनात सहभाग घेतला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य संशोधन परिषदेने कोरोना चाचणी करण्यास परवानगी दिल्यानंतर कृष्णा हॉस्पिटलने ऑगस्टपासून आत्तापर्यंत 2 हजार 606 कोरोना चाचण्या केल्या आहेत. उपलब्ध यंत्रसामुग्रीमुळे दिवसाला 40 ते 60 कोरोना चाचण्या करणे शक्‍य होते. मात्र, कोरोनाग्रस्त रूग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन संशयित रूग्णांच्या स्वॅबची टेस्ट करण्यासाठी व चाचण्यांची संख्याही वाढविण्यासाठी कृष्णा हॉस्पिटल प्रशासनाने तातडीने नवीन दोन अद्यायवत उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कृष्णा अभिमत विद्यापीठाच्या मोल्युक्‍युलर बायोलॉजी अँड जेनेटिक्‍स विभागात स्वयंचलित आरएनए एक्‍स्ट्रॅक्‍टर आणि सीएफएक्‍स 96 रिअल टाईम पीसीआर ही दोन अत्याधुनिक उपकरणे आणली आहेत. त्या उपकरणांमुळे प्रयोगशाळेची कार्यक्षमता वाढणार आहे. सीएफएक्‍स 96 रिअल टाईम पीसीआर उपकरणामुळे एकाचवेळी 96 नमुन्यांवर प्रक्रिया करणे शक्‍य होणार आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे ) या दाेन गावांतील महिला यंदा एकमेकांना शिव्या देणार नाहीत

