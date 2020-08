स्मशानभूमीत नैवेद्य खाणाऱ्या अनोळखी मुलाला मिळाली मायेची ऊब

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : भुकेने व्याकूळ होऊन गावाबाहेरच्या स्मशानभूमीत नैवेद्य खात बसलेल्या एका 15 वर्षीय अनोळखी मुलाला महिंद (ता. पाटण) येथील सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कृष्णाजी शेडगे यांनी अंघोळ, नवीन कपडे व घरी पोटभर जेवू घालून स्वतःच्या मोटारीतून कऱ्हाडला नेले आणि पोलिसांमार्फत सातारा येथील बालकल्याण विभागाच्या ताब्यात दिले. महिनाभरापासून महिंद परिसरातील रस्त्याकडेच्या सिमेंटच्या पाइप आणि पडक्‍या घरातून या मुलाचा मुक्काम होता. महिंद परिसरात महिनाभरापासून अंगावर फाटका शर्ट-बरमुडा घातलेला एक 15 वर्षांचा अनोळखी मुलगा फिरत होता. चौकशी केल्यावर तो कुणाशी काही बोलायचा नाही. मात्र, तहान- भूक लागल्यावर गावातील दोन-चार घरांपुढे उभे राहून खुणेने भाजी-भाकरी मागून घ्यायचा. कधी कधी गावाबाहेरच्या स्मशानभूमीत ठेवलेला नैवेद्य कावळ्या-कुत्र्यांना हुसकावत तेथेच बसून खातानाही तो दिसायचा. त्याच्या मुक्कामाची जागाही "फिक्‍स' नव्हती. रस्त्याकडेच्या सिमेंटच्या पाइप, बंद शाळा आणि पडक्‍या घरातच त्याचा मुक्काम होता. सध्या गावी असलेले महिंद येथील मुंबईस्थित व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्ते राहुल शेडगे यांना अलीकडेच या मुलाबद्दल समजताच त्यांनी त्याचा शोध घेण्याचा बराच प्रयत्न केला. मात्र तो आढळून येत नव्हता. काल सकाळी ते नदीवर गेले असताना रक्षा विसर्जनावेळी स्मशानात ठेवलेला नैवेद्य खाताना तो दिसला. त्यांनी त्याला जवळ बोलावून विचारपूस केली. मात्र, तो ऐकून घेत हात व मान हलवूनच प्रतिसाद देत होता. त्याच्या डोक्‍यावर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले केस श्री. शेडगे यांनी मशिनने कटिंग केले. अनेक दिवस अंघोळ न केल्याने त्याच्या अंगाला घामाची दुर्गंधी येत होती. त्यामुळे त्यांनी साबण लावून त्याला स्वच्छ अंघोळ घालून नवीन कपडेही घालायला दिले. पोटभर जेवायला घातल्यानंतर स्वतःच्या मोटारीतून प्रथम ते त्याला घेऊन कऱ्हाडला गेले. तेथे स्नेहआधार निराधार केंद्राच्या अश्विनीताई पाटील यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पोलिस ठाण्यात रीतसर नोंद करत पोलिसांमार्फत त्याला बालकल्याण विभाग सातारा यांच्याकडे वैद्यकीय तपासणी व अन्य बाबींसाठी पाठविण्यात आले. श्री. शेडगे यांना याकामी अश्विनीताई पाटील, स्वप्नील सोनार, प्रकाश गुरव, यशोदीप पाटील, प्रतीक पाटील, आदित्य शेडगे आदींनी मदत केली.

राहुल शेडगे हे मराठी एकीकरण समितीचे प्रमुख संघटक असून, गड किल्ल्यांची साफसफाई, दुर्ग संवर्धन, अनाथ आश्रमांना मदत आदी उपक्रमांतून सामाजिक कार्यांमध्ये सक्रिय आहेत. अनोळखी मुलाला मायेची ऊब देत त्यांनी घडविलेले माणुसकीचे दर्शन परिसरात कौतुकाचा विषय बनले आहे. ""मी काही वेगळ केलेले नाही तर कर्तव्य बजावले आहे. लवकरच तो अनाथ आश्रमात दाखलही होईल; पण त्याला त्याच्या कुटुंबीयांशी भेट घडवून देणे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आणि आनंददायी असेल.''

- राहुल शेडगे,

सामाजिक कार्यकर्ते, महिंद संपादन : पांडुरंग बर्गे



Web Title: Satara The Unsuspecting Little Boy Was Finally Given Support By A Social Worker