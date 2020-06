पहा, काय म्हणतोय लालफितीत रखडलेला "तो' प्रकल्प...

मल्हारपेठ (जि. सातारा) : परिसरातील उरुल लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे गेल्या दहा वर्षांपासून भिजत घोंगडे कायम आहे. भूसंपादनाचेही काम अपूर्ण असल्याने प्रकल्पाच्या कामास खो बसणार का? अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे. इतर आकार, मयत वारसनोंदी, कुळकायदा दुरुस्ती, आणेवारी, सातबारे अद्ययावतीकरण आणि ऑनलाइन सातबारातील चुका या अडचणींमुळेही या प्रकल्पाचे बाधित भरपाईपासून वंचित राहणार काय, अशीही शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. पाटण तालुक्‍यातील बहुतांशी लघु आणि मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाची कामे शासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे अर्धवट स्थितीत राहिली आहेत. काही धरणांची कामे अपूर्ण असतानाही धरणांमध्ये पाणीसाठा झाला आहे. त्याचा फटका धरणग्रस्तांना बसत आहे. कोयना धरणासह पाटण तालुक्‍यातील अनेक धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती आता उरुल प्रकल्पातही होताना दिसते आहे. पाटण तालुक्‍यातील कोयना, तारळी, चिटेघर बिबी, मराठवाडी, उत्तरमांड, मोरणा-गुरेघर या मध्यम प्रकल्पांसह, उरुल लघुपाटबंधारे प्रकल्पासारख्या अनेक छोट्या प्रकल्पांची कामे विविध अडचणींमुळे अर्धवट स्थितीत राहिली आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांपासून अधिक काळ कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न प्रलंबित असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. ही खरोखरच पाटण तालुक्‍यासाठी खेदाची बाब आहे. दुसरीकडे मराठवाडीबरोबर मल्हारपेठ विभागातील उरुल लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे काम गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ अर्धवट स्थितीत पडून आहे. पाऊण टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेच्या या लघुप्रकल्पात उरुल, ठोमसे, बोडकेवाडी येथील शेतकऱ्यांची 36 एकर जमीन बाधित झाली आहे. तर उर्वरित जमीन पाणी फुगवठ्याने प्रभावित होणार आहे. यामधील जवळपास 30 टक्के जमिनीच्या संपादनाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. प्रकल्पात 800 हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये ठोमसेची जागतिक बॅंक पुरस्कृत 60 लाख रुपये खर्चाची पाणीपुरवठा योजना प्रभावित होणार आहे. तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील एक कोटी खर्चाचा उरुल-ठोमसे दरम्यानचा एक किलोमीटर रस्ता पाण्याखाली जाणार आहे. यामुळे बांधकाम विभागाचे उद्‌घाटनापूर्वीच लाखो रुपये पाण्यात जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेची बोडकेवाडी नळपाणीपुरवठा योजनेची गाव विहीर आणि पाइपलाइन पाण्यात प्रभावित होत आहे. या सर्व पाण्याखाली गेलेल्या विहिरी, रस्ते, पूल यांची पुनर्रचना होणे, रखडलेले भूसंपादन पूर्ण करणे, प्रकल्पग्रस्तांना 100 टक्के भरपाई रक्कम अदा करणे या सर्व अडचणी सोडवल्यावरच प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाकडे जाऊ शकते. सध्या प्रकल्पाच्या भिंतीचे पन्नास टक्केच काम झाले आहे. भिंतीच्या दोन्ही बाजूंनी दगडाचे मजबुतीकरण, भिंतीची उंची 10 फुटांनी वाढविणे, मुख्य सांडवा मजबुतीकरण, धरणाच्या पूर्वेकडील शेतीस पाणीपुरवठा करणाऱ्या कॅनॉलचे काम, भिंतीखालून बोडकेवाडीकडे जाणारा रस्ता अशी अनेक कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. यासाठी वाढीव निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिली होती. आता कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लागलेल्या लॉकडाउनमुळे अनेक विकासकामांना खो बसला असला तरी, रखडलेल्या सिंचनांच्या प्रकल्पांना वगळण्यात आले आहे. तशी सूचना त्या-त्या विभागांना करण्यात आली असली तरी, प्रत्यक्षात या प्रकल्पांना जादा निधीची तरतूद झाल्यावरच काम पूर्णत्वाकडे जाऊ शकते. यामुळे उरुल लघुपाटबंधारे प्रकल्पासही प्राधान्याने तरतूद व्हावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहेच. त्यासाठी मी स्वतः गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना भेटून प्रकल्पाचे रखडलेल्या कामाच्या पूर्णत्वासाठी पाठपुरावा करणार आहे. पंचक्रोशीच्या चारही बाजूने बारमाही नद्या वाहत असताना हा परिसर आजही पाण्यापासून वंचित आहे, हीच या परिसराची शोकांतिका आहे.''

- डॉ. अण्णासाहेब देसाई,

