कऱ्हाड (जि. सातारा) ः जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे चिंताजनक स्थिती असली, तरी गेल्या महिनाभरात जिल्ह्यात 542 बाधित रुग्ण सापडले असून, त्यापेक्षा जास्त 558 कोरोनामुक्त होऊन घरी परतल्याचे आशादायक चित्र आहे. जिल्ह्यातील कोरोनामुक्तीचा रेट 80 टक्के असल्याने जिल्ह्यात 851 पैकी फक्त 135 बाधित रुग्ण उपचार घेत आहेत. जिल्ह्यात 24 जूनपर्यंत बाधितांची संख्या 851 वर पोचली आहे. रुग्णांची संख्या जिल्हावासियांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारा आहे. मात्र, सध्या उपचार घेणारे फक्त 135 रुग्ण आहेत. आजअखेर कोरोनामुक्त होऊन 678 रुग्ण घरी परतले आहेत, तर 40 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. ही सद्यःस्थिती दिलासा देणारी आहे. त्यातही कऱ्हाडमध्ये कृष्णा रुग्णालय, सह्याद्री हॉस्पिटल, सातारा येथे जिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कोरोना बाधित रुग्ण झपाट्याने बरे होऊन घरी परतले आहे. 24 मे रोजी बाधित रुग्ण 309, तर कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या 120 होती. त्यानंतर बाधितांच्या संख्येतही वाढ झाली. त्यासोबत कोरोनामुक्त होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढली. त्यामुळे 24 मे ते 24 जून या महिनाभराची तुलनात्मक स्थिती पाहता बाधित रुग्णांची संख्या 542 ने वाढली, तर कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या 558 आहे. यावरून जिल्ह्याला दिलासा देणारे चित्र निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात रुग्ण सापडत असले, तरी बरे होण्याचे प्रमाणही अन्य जिल्ह्यापेक्षा समाधानकारक आहे. एक जूनला जिल्ह्यात 521 बाधित रुग्ण होते, तर कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या 160 होती. त्यामुळे 24 दिवसांत जिल्ह्यात 330 नव्याने बाधित वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याच प्रमाणात या 24 दिवसांत 478 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून 75 ते 80 टक्‍क्‍यांभोवती हा कोरोनामुक्तीचा रेट असल्याचे दिसून येते. अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत सातारा जिल्ह्याचा कोरोनामुक्तीचा दर निश्‍चित दिलासा देणारा आहे. त्यात सर्वाधिक रुग्ण आढळलेल्या कऱ्हाड तालुक्‍यानेही कोरोनामुक्तीचे द्विशतक पूर्ण केले आहे. त्यामुळे कऱ्हाडलाही बाधितांची संख्या 40 च्या घरात आहे. आरोग्य यंत्रणेचे प्रयत्न व बाधितांच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर कोरोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने जिल्ह्याचा कोरोनामुक्तीत सातारा पॅटर्न ठरू शकतो. अशी आहे स्थिती...

तारीख बाधितांची संख्या कोरोनामुक्तांची संख्या 24 मे 309 120

1 जून 521 160

24 जून 851 678

