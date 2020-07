कोपर्डे हवेली (जि. सातारा) : कोपर्डे हवेली (ता. कऱ्हाड) येथील गुरुदत्त काका युवा मंचने गुरुदत्त चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या 50 कोरोना योद्‌ध्यांचा प्रमाणपत्र व प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देऊन सन्मान करून सामाजिक बांधिलकी जपली. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून गुरुदत्त चव्हाण यांनी स्वतःचा वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला. त्याऐवजी आरोग्य सेवक, सफाई कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी, पोलिस यंत्रणा यासह कोरोना विरुद्धच्या लढाईत योगदान देणाऱ्यांचा सन्मान करण्याचे युवा मंचच्या कार्यकर्त्यांनी ठरविले. त्यानुसार संबंधितांना "कोरोना योद्‌ध्दा' गौरव प्रमाणपत्र व आर्थिक स्वरूपात प्रोत्साहनपर एक हजार रुपये देऊन सन्मानित करण्यात आले. ग्रामपंचायत व आरोग्य केंद्रासाठी सॅनिटायझर स्टॅंड देण्यात आले. या वेळी पोलिस निरीक्षक किशोर धुमाळ यांनी युवा मंचचे व स्थानिक कोरोना योद्‌ध्दांच्या कार्याचे कौतुक केले. कोयना दूध संघाचे संचालक सुदाम चव्हाण, पोलिस उपनिरीक्षक उदय दळवी, पोलिस नाईक संजय काटे, अमोल पवार, सामाजिक कार्यकर्ते गुरुदत्त चव्हाण, युवक कॉंग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष शैलेश चव्हाण, उपसरपंच लक्ष्मण चव्हाण, ग्रामविकास अधिकारी एस. टी. लाटे, शिवाजी चव्हाण, दिनेश चव्हाण, भरत चव्हाण, आरोग्य सेवक संदीप जाधव आदींची उपस्थिती होती. शिवाजी चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. सुदाम चव्हाण यांनी आभार मानले. (संपादन ः संजय साळुंखे)

सातारा : दोन कोरोनाबाधितांचा मृत्यू; 89 रुग्णांची वाढ

Web Title: Satara Well done! This lesson helped the Kelly Corona Warriors