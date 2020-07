विकास सोसायटीत सचिवाअभावी कर्जपुरवठा ठप्प, कोठे ते वाचाच...

मसूर (जि. सातारा) : हेळगाव विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीला सचिव नसल्यामुळे हेळगावसह परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. शासनाची पीककर्ज मिळण्यासाठीची अंतिम मुदत 31 जुलैपर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सध्या कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने शेतीच्या कामासाठी पैसे कुठून उपलब्ध करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून प्रलंबित राहिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्याला कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली आहे. कर्जातून मुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना सध्या पीककर्जाची आवश्‍यकता आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून लाभ देणे बाकी होते. त्यांनाही लाभ देण्याची प्रक्रिया सध्या शासनाकडून गतिमान झाली आहे. अगदी नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत. त्यांनाही शासनाकडून प्रत्येकी 50 हजार रुपये अनुदान जाहीर झाले असून, ते ही शेतकऱ्यांना खात्यावर मिळू लागले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची कर्ज खाते निरंक होऊन त्यांना पुन्हा कर्ज मिळत नसले, तर त्याला जबाबदार कोण राहणार, असा सवाल शेतकरी सभासद वर्गातून विचारला जात आहे. मागील काही महिन्यांपूर्वी संस्थेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सभासदांतून करण्यात आला होता. त्यानुसार संस्थेने सहकार उपनिबंधक कार्यालयाकडे संस्थेतील खातेनिहाय तपासणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सहकार खात्याचे चार अधिकारी सोसायटी तपासणीसाठी आले होते. मात्र, त्यांना सोसायटीच्या सचिवाअभावी तपासणीला लागणारी कागदपत्र देता आली नसल्याने ते रिकाम्या हाताने परत गेले. पुढील वर्षासाठी शेतकऱ्यांना सोसायटीकडून शासनाच्या विविध योजनेखाली कर्ज घेण्यासाठी क म पत्रक तयार करून पाठवावे लागते. तेही तातडीने 31 जुलैपर्यंत पाठवणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुढील वर्षीही या विभागातील शेतकरी सोसायटी कर्जापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता असल्याचे येथील सोसायटीचे माजी अध्यक्ष व तंटामुक्तीचे अध्यक्ष शिवाजीराव जगदाळे यांनी सांगितले. कार्यक्षम सचिव तातडीने द्या हेळगाव विकास सेवा सोसायटीचे कामकाज चांगले चालले असताना काही वर्षांपासून सोसायटी अनेक समस्यांच्या विळख्यात सापडली आहे. शेतकरी सभासदांना न्याय द्यावा. सोसायटीला कार्यक्षम सचिव तातडीने द्यावा, अशी मागणी शेतकरी सभासदांतून होत आहे. संपादक : पांडुरंग बर्गे



Web Title: Satara Without A Secretary In The Development Society, The Loan Supply Has Stopped, Read Where And Why