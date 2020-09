बिजवडी (जि. सातारा) : माण तालुक्‍यात या वर्षी खरीप हंगामातील मुगाचे विक्रमी उत्पादन निघणार असून, सर्वांचे मूग एकाच वेळी तोडणीला आल्यामुळे मजूर वर्गाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. त्यामुळे जिकडून मिळेल तिकडून मजूर वर्ग आणण्यासाठी शेतकरी वर्ग धडपडताना दिसून येत आहे. यामुळेच माण तालुक्‍यातील मुगाच्या तोडणीला फलटण तालुक्‍यातील सासकल, भाडळी, जावली, विडणी आदी भागांतील मजूर वर्ग येताना दिसून येत आहे. जलसंधारणाच्या कामामुळे दुष्काळी माण तालुक्‍याचा दुष्काळी हा कलंक गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून हळूहळू पुसटसा होऊ लागला आहे. माळोरान श्रमदान करणारा लोकसहभाग पाहून निसर्गही माणच्या मदतीला धावून आला. त्यामुळे गेले दोन वर्षे तालुक्‍यावर पावसाची मेहेरेनजर दिसून येते. पाण्याची पातळी सुधारली आहे. प्रत्येक वर्षी जून महिन्यात थोड्याफार पडलेल्या पावसाच्या धूळवाफेवर पेरण्या केल्या जात होत्या. अधूनमधून येणाऱ्या पावसाच्या सरींवरती खरीप हंगामातील पिके कसेबसे हाती लागत होते. या तालुक्‍याला हक्काचा पाऊस म्हणजे तो परतीचा. मात्र, गेले दोन वर्षे जून महिन्यापासून पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे खरिपातील मूग, बाजरी, घेवडा ही पिके जोमदार आहेत. बाजरी, घेवड्यापेक्षा यावर्षी मुगाच्या पिकांना वेगळेच तेज होते. थोडाफीर रोगाचा प्रादुर्भाव सोडला, तर सर्वांचेच मूग चांगले व भरीव आले आहेत. जून महिन्यापासून पाऊस थांबायचे नावच घेत नव्हता. सततच्या पडणाऱ्या पावसाने मूग तर जोमात आले; पण ते तोडताना पाऊस येऊ नये, या साठी शेतकरी वर्ग चिंतेत होता; परंतु ऐन तोडणीच्या वेळी पावसाने उघडीप दिल्यामुळे शेतकरीवर्ग मूग तोडणीत मग्न दिसून येत आहे. मजूर जिकडे जास्त पैसे मिळतील तिकडे जात असल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना त्रास सहन करून नाईलाजास्तव दिवसभर शेतात मूग तोडावा लागतो. यावर्षी मूग चांगले आहेत म्हणून ठिक आहे; पण मूग खराब असला तर अनेकदा तोडणीचा खर्चही निघत नाही. शेतकरीवर्ग मूग तोडणीमुळे त्रस्त झाला असला, तरी चांगला मूग होणार आहे, यामुळे मात्र शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून येत आहे. ओमनीचालक बनले ठेकेदार... सततच्या पावसामुळे शेतात वाढलेले तण काढण्याबरोबरच पिके काढणीच्या वेळी सर्वच ठिकाणी मजुरा वर्गाचा तुटवडा जाणवतो. यावर पर्याय काढत रोजगाराची संधी निर्माण करत वडापवर चालणाऱ्या ओमनी चालकांनी गावातील मजूर वर्गाच्या टोळ्या बनवल्या आहेत. मजूर वर्गात एक मुकादम महिला असते. तिला बरोबर घेत मजूर वर्गाची टोळी जिकडे मिळेल तिकडे कामासाठी नेले जाते. शेतकऱ्यांना मजूर वर्गांना 200 रुपयेप्रमाणे, तर मुकादम महिलेला शंभर रुपये जादा रोजगार द्यावा लागतो. त्यांच्या वाहतुकीसाठी ओमनीचालकांना अंतराप्रमाणे एक ते दीड हजार रुपयापर्यंत भाडे मिळते. काही श्रीमंत शेतकरी आपल्यालाच लवकर मजूर मिळावेत म्हणून आमीष दाखवत वाढीव रोजगार देतात. त्याचा फटका सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाला बसताना दिसून येतो. यानिमित्ताने मात्र बंद पडलेल्या वडाप धंद्याला ओमनीचालकांनी पर्याय शोधून काढला आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

