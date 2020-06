अरे व्वा..! "कोयने'तून अब्जावधीचा शासनाला महसूल

कोयनानगर (जि. सातारा) ः कोयनानगर येथील कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून एक जून 2019 ते 31 मे 2020 या तांत्रिक वर्षात 3265.1816 दशलक्ष युनिट इतकी उच्चांकी वीजनिर्मिती झाली आहे. या वीजनिर्मितीतून महानिर्मिती कंपनीला 13 अब्ज 60 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याने कोयना धरण म्हणजे महाराष्ट्राला सापडलेली सोन्याची खाण असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण जलविद्युत निर्मितीपैकी 59 टक्के वीज एकट्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पात तयार होते. प्रकल्पाच्या चार टप्प्यांतून 2,000 मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाते. त्यातील 1,000 मेगावॉट क्षमतेचा चौथा टप्पा हा राज्यातील उद्योग विश्वाच्या संवेदना जपण्याचे काम करतात. नुकतेच या प्रकल्पाला 58 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या 58 वर्षांत कोट्यवधी युनिटस्‌ विजेची निर्मिती केली आहे. कोयनेच्या वीज पुरवठ्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक व सामाजिक विकास झाला आहे. त्याचे मोजमाप करणे अशक्‍य आहे. कृष्णा लवादाच्या निर्देशांनुसार कोयना धरणातील 67.50 टीएमसी पाणीसाठा पश्‍चिमेकडील वीज प्रकल्पासाठी एक जून ते 31 मे या तांत्रिक वर्षासाठी दिला जातो. या पाणीसाठ्याच्या माध्यमातून कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वार्षिक 330 कोटी युनिट वीजनिर्मिती करण्याचे ध्येय असते. कोयना प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या एक युनिट विजेचा दर बाजारात चार रुपये आहे. त्यातून 13 अब्ज 60 कोटी रुपयांचा महसूल वीज कंपनीला झाला आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनी दिल्यामुळे अल्पावधीत हा प्रकल्प सोन्याची खाण ठरला आहे. मात्र, कोयना प्रकल्पातील युवकांना वीज कंपनीत प्रकल्पग्रस्त प्रशिक्षणार्थी म्हणून न्याय मिळू शकला नाही. पश्‍चिमेकडील वीज प्रकल्प महानिर्मिती कंपनी ही ना नफा ना तोट्यावर चालवत आहे. हा प्रकल्प महानिर्मिती कंपनी भाडेतत्त्वावर चालवत असल्याने 25 पैशांत तयार होणारी कोयनेची वीज एक रुपये 30 पैशाला प्रत्यक्षात तयार होते. आमचे काम वीजनिर्मिती करण्याचे आहे. वीज वितरण कंपनी आम्ही तयार केलेली वीज 4 रुपये दराने देते. - विजय तायडे, मुख्य अभियंता, कोयना जलविद्युत प्रकल्प वडूज पाेलिस सतर्क; एक दाेन नव्हे तब्बल 66 जणांवर कारवाई -

