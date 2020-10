मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण नको!

पाटण (जि. सातारा) : मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्याने ओबीसी समाज विकासापासून वंचित आहे. त्याचा हिशोब मागण्यासाठी समाज रस्त्यावर येऊ नये असे वाटत असेल, तर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देवू नये. त्यांच्या आरक्षणाची वेगळी सोय करावी, अशी मागणी पाटण तालुका ओबीसी संघटनेकडून आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात 52 टक्के ओबीसी समाजास 27 टक्के आरक्षण दिले आहे. वास्ताविक 52 टक्के आरक्षण देणे गरजेचे होते. ते न दिल्याने ओबीसी समाज अप्रगत राहिला आहे. नवीन औद्योगिक धोरणामुळे समाजाचे पारंपरिक धंदे बंद पडले आहेत. आरक्षण मिळाल्यापासून शासनाने आरक्षित पूर्ण जागा भरलेल्या नाहीत, भूमिहीन समाज भूमिहीन आहे. मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्याने समाजाचे मागासलेपण अद्याप गेले नाही. भटकंती करणारा समाज अजूनही भटकंतीच करत आहे. त्यांना घरे देवून स्थायिक देखील स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांत शासन करू शकत नाही. ओबीसीत नोकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती तर भूमिहिनांना पडीक जमिनींचे वाटप झाले असते. भटक्‍या समाजास घरे देवून स्थानिक प्रवाहात आणता आले असते. माजी मंत्री राम शिंदेंनी उदयनराजेंना गाठलेच! ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देवून त्यांचा विकास करता आला असता. मात्र, राज्यकर्त्यांनी हे केलेच नाही. याचा हिशोब मागण्यासाठी समाज रस्त्यावर येऊ नये असे वाटत असेल तर मराठा समाजाला ओबीसी कोटयातून आरक्षण न देता त्यांची वेगळी सोय करावी. तसेच मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करून ओबीसी समाजाचा विकास करावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ओबीसी जिल्हाध्यक्ष भगत लोकरे, कार्याध्यक्ष प्रमोद क्षीरसागर, सुभाष कुंभार, तालुकाध्यक्ष प्रकाश सुतार, विलास तांबे, योगेश महाडिक, रामचंद्र कुंभार, वैभव हिरवे, वसंत लोहार, अरुण सुतार, मिलिंद बनसोडे उपस्थित होते. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

