सातारा जिल्ह्यात गणिताचे दहा मास्टर ट्रेनर, "आयआयटी' मुंबई व "एससीईआरटी' कडून पदवी

सातारा : जिल्ह्यातील दहा गणित शिक्षकांना राज्यस्तरीय तज्ज्ञ मास्टर ट्रेनर ही पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद विद्या प्राधिकरण एससीईआरटी पुणे, आयआयटी मुंबई आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) यांच्या विद्यमाने "क्वॉलिटी इंप्रुव्हमेंट इन मॅथेमॅटिक्‍स एज्युकेशन'या प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांतून 323 माध्यमिक गणित शिक्षकांची निवड चाचणीद्वारे करण्यात आली होती. निवड झालेल्या शिक्षकांना आयआयटी मुंबई या अग्रगण्य संस्थेच्या गणित विभागातील तज्ज्ञ मार्गदर्शक प्रा. इंदरकुमार राणा व त्यांच्या टीममार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामध्ये गणित विषयात साहित्यनिर्मिती, अध्यापन पद्धती, अध्यापनामध्ये जिओजेब्राचा वापर, शैक्षणिक साहित्यनिर्मिती, व्हिडिओनिर्मिती इत्यादींचा समावेश होता. हे प्रशिक्षण सिंहगड इन्स्टिट्यूट लोणावळा येथे तीन टप्प्यांत पार पडले. प्रशिक्षणाच्या शेवटी 80 गुणांची ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली. तसेच 20 गुण व्हिडिओसाठी होते. या परीक्षेमध्ये 323 पैकी 246 प्रशिक्षणार्थी पात्र ठरले. त्या सर्वांना "राज्यस्तरीय तज्ज्ञ मास्टर ट्रेनर' ही पदवी देण्यात आली. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील दहा गणित शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यात अमित शिवाजी कदम (श्री सर्वलिंग विद्यालय, वळई, ता. माण), रूपचंद जयसिंग बोराटे (न्यू इंग्लिश स्कूल, दानवलेवाडी, ता. माण), विलास नारायण गरवारे (बोरगाव हायस्कूल, बोरगाव, ता. कोरेगाव), शिवाजी मारुती पोळ (श्री स.गा. म. विद्यालय, कुसुर, ता. कऱ्हाड), वनिता प्रवीण घनवट (चंद्रकांत वसंतरावदादा पाटील विद्यालय, सातारारोड), उत्तम दत्तात्रय नलवडे (महाराष्ट्रात तिसरा क्रमांक, भारत इंग्लिश मीडियम स्कूल, नवीन औद्योगिक वसाहत, सातारा), मेघना संताजी भोसले (टिळक हायस्कूल, कऱ्हाड), सचिन सयाजी जाधव (आण्णासाहेब कल्याणी विद्यालय, सातारा), शैलेश शशिकांत मोहिते (महाराजा सयाजीराव विद्यालय, सातारा), महेश भालचंद्र इनामदार (द्रविड हायस्कूल, वाई) यांचा समावेश आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शाबासकीची थाप जिल्ह्यातील मास्टर ट्रेनरना सातारा जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेश क्षीरसागर यांनी बोलावून त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देऊन सर्वांचा सत्कार केला व या प्रशिक्षणाचा निश्‍चितच जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्यांना उपयोग होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सर्व मास्टर ट्रेनरनी दोन वर्षांमध्ये घेतलेल्या प्रशिक्षणाचा दैनंदिन अध्यापनात वापर करावा, अशी अपेक्षा यावेळी उपशिक्षणाधिकारी रमेश चव्हाण यांनी व्यक्त केली व पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या.



